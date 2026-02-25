Al Museo del Saxofono il tributo a Pino Daniele e James Senese

“Mal di te – For Pino & James” in scena il 7 e 8 marzo con Giulia Maglione e la Iesainò Band tra blues, jazz e tradizione napoletana

Sabato 7 marzo (ore 21:00) e domenica 8 marzo 2026 (ore 18:00), il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita “Mal di te – For Pino & James”, un concerto-tributo dedicato a Pino Daniele e a James Senese, due figure centrali della musica italiana e partenopea, capaci di unire poesia, identità mediterranea e contaminazioni internazionali.

Il progetto musicale, curato da Giulia Maglione insieme alla Iesainò Band, nasce con l’intento di rendere omaggio alla straordinaria eredità artistica lasciata da questi due grandi protagonisti, valorizzandone la ricerca musicale, la forza comunicativa e l’intensità emotiva che ancora oggi parlano a pubblici e generazioni differenti.

A oltre un decennio dalla scomparsa di Pino Daniele e a pochi mesi dalla perdita di James Senese, la loro musica continua a rappresentare un riferimento imprescindibile. Due artisti diversi ma profondamente legati, capaci di dare voce a Napoli e al suo spirito più autentico, trasformandolo in un linguaggio musicale libero e universale.

Pino Daniele ha saputo fondere blues, jazz, funky e tradizione napoletana in uno stile personale e riconoscibile, creando un suono che ha attraversato confini e generazioni. James Senese, saxofonista e compositore straordinario, ha incarnato l’anima più viscerale e sperimentale della città, diventando simbolo di un percorso musicale coraggioso e innovativo, tra jazz, groove e radici mediterranee.

Il concerto vuole celebrare non solo la grandezza artistica di entrambi, ma anche la loro capacità di essere pionieri: interpreti di un’identità musicale moderna, contaminata e profondamente umana, capace di raccontare la vita, le sue ferite e la sua bellezza.

“Mal di te – For Pino & James – afferma Giulia Maglione – è un progetto unico, studiato in ogni dettaglio e molto diverso dalle numerose cover che abbiamo ascoltato negli ultimi anni. È un tributo pensato per esaltare la ricchezza ritmica e musicale di Pino Daniele e la potenza espressiva del mondo sonoro di James Senese, valorizzandone i testi poetici e le atmosfere, svelandone anche i significati meno evidenti, che custodiscono sempre una bellezza capace di lasciare senza fiato.”

La formazione della Iesainò Band per questo concerto è composta da Giulia Maglione alla voce, Andrea Panzera alla chitarra classica, Umberto De Santis al basso, Andrea Borrelli alla batteria e con la partecipazione al sax di Kostantino Ladisa.

Il repertorio propone una selezione di brani che attraversa le diverse anime di questa grande stagione musicale napoletana, mescolando blues, jazz, funky e tradizione mediterranea. Dai lavori delle origini – con richiami ai primi album come Terra mia, Vai mo e Nero a metà – fino a brani simbolo come Napul’è, divenuta emblema della città e del suo cuore pulsante. Accanto ai classici, saranno proposte reinterpretazioni rispettose ma personali, capaci di celebrare il lascito musicale e la forza delle contaminazioni artistiche che hanno reso questi autori immortali.

Il Museo del Saxofono, riconosciuto e accreditato nell’Organizzazione Museale del Lazio, è da anni un punto di riferimento per la promozione culturale e musicale del territorio, ospitando eventi e progetti di alto profilo. Ospitare un concerto dedicato a un grande saxofonista come James Senese proprio nel “tempio del sax” rappresenta un valore simbolico e culturale di particolare rilievo, unendo la memoria di un artista straordinario al luogo che celebra lo strumento che più lo ha contraddistinto.