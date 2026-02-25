Torre in Pietra, bonifica discarica ex capannoni dell’Azienda Agricola Orto Sole

Balletta replica all’opposizione: “Non rincorriamo segnalazioni, interventi frutto di pianificazione e controlli continui”

Dopo le polemiche e le rivendicazioni politiche sulla bonifica dell’area di via della Muratella, nella località di Torre in Pietra, arriva la replica della maggioranza. A intervenire è Mario Balletta, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino e consigliere comunale di Forza Italia, che chiarisce tempi e modalità degli interventi effettuati sull’area degli ex capannoni dell’Azienda Agricola Orto Sole, respingendo l’idea di un’azione avviata soltanto a seguito delle segnalazioni. Secondo Balletta, infatti, le operazioni di bonifica rientrano in una programmazione già definita dall’amministrazione e inserita in un sistema di monitoraggio costante delle criticità ambientali presenti sul territorio.

“Come Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, sento il dovere di ristabilire chiarezza in merito agli interventi di ripristino del decoro pubblico e alla bonifica delle discariche abusive che, inevitabilmente, possono comparire in un territorio vasto come il nostro” lo dichiara Mario Balletta, Presidente Commissione Ambiente Comune di Fiumicino, consigliere comunale Forza Italia.

“Pur ritenendo fondamentale la collaborazione con i cittadini e con i consiglieri comunali di opposizione – chiarisce – è opportuno precisare che interventi di questo tipo non vengono disposti a seguito di segnalazioni, ma sono frutto di una programmazione preventiva. Le criticità vengono infatti monitorate e mappate costantemente, così da consentire una pianificazione puntuale delle attività e il rispetto degli iter procedurali e burocratici che operazioni complesse come queste comportano”.

“In riferimento alla discarica situata negli ex capannoni, oggi in disuso, dell’Azienda Agricola Orto Sole, nella località di Torre in Pietra è bene precisare – spiega – che si tratta di una situazione ereditata dall’attuale amministrazione e della quale ci siamo immediatamente occupati, intervenendo più volte con operazioni di bonifica del bordo strada. L’azienda, come noto, è in stato di fallimento. Per questo motivo, per procedere alla bonifica completa si è intervenuti in danno, dopo aver più volte diffidato il curatore fallimentare. Si tratta di un’operazione complessa che prevederà anche la chiusura definitiva dell’area”.

“Agli uffici tecnici e all’Assessorato all’Ambiente va il mio ringraziamento per il costante lavoro svolto quotidianamente per garantire il decoro che merita una città importante come Fiumicino. Ci tengo infine a sottolineare un tema che ho a cuore: ognuno di noi è chiamato a un senso di responsabilità. L’abbandono illecito dei rifiuti non solo deturpa l’ambiente, ma rappresenta anche un costo che grava sull’intera collettività” conclude Mario Balletta