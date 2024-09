Al Museo del Sax di Fiumicino, due weekend di eventi dedicati alla musica e alla didattica sul saxofono

Domenica 6 e domenica 13 ottobre la nuova proposta culturale realizzata dal Museo con il sostegno della Regione Lazio

di Dario Nottola

Due weekend improntati alle migliori sonorità sprigionate da uno degli strumenti a fiato per eccellenza, il saxofono. Domenica 6 e domenica 13 ottobre il Museo del Saxofono di Fiumicino, che ospita la più grande collezione al mondo di questo strumento, oltre 600 gli esemplari, propone due eventi dedicati alla musica, alla didattica e alle storie del jazz. Una nuova proposta culturale realizzata dal Museo con il sostegno della Regione Lazio.

Domenica 6, alle 11, in agenda una visita guidata speciale alle collezioni del museo mentre alle 18.30 è in programma il concerto “Conversaxioni”, una performance basata su racconti, aneddoti, musiche che si trasformano in una sorta di concerto-racconto, narrando l’idea costitutiva del museo e le più avvincenti metamorfosi del saxofono. Il 13, invece, è la volta di “Pierino e il Sax”, la famosa favola di Pierino e il Lupo composta scritta dal grande compositore russo Sergej Prokof’ev nel 1936. Ad interpretarla, in un’inedita e originale versione saxofonistica sarà l’ensemble costituito da Attilio Berni (sax soprillo – sax soprano), Piercarlo Salvia (sax alto), Alessandro Crispolti (sax tenore), Alessandro Marchionni (sax baritono), Alberto Botta (percussioni), Danilo Pierini (pianoforte) e Filippo Delogu (voce recitante).

Anche per domenica 13 il programma prevede, alle 11, una visita guidata speciale alle collezioni del museo a cura del Maestro Piercarlo Salvia, durante la quale sarà possibile ammirare alcuni tra gli strumenti musicali più rari e bizzarri mai costruiti: dal minuscolo soprillo di soli 32 cm al gigantesco sub-contrabbasso J’Elle Stainer, dal Grafton Plastic di Ettore Sommaruga al mitico Conn O-Sax, dal Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft ai sax a coulisse, dai rothfoni al sax tenore Selmer Mark VI Varitone appartenuto a Sonny Rollins.

Per gli eventi, entrambi gratuiti previo acquisto del biglietto di accesso al museo, si consiglia la prenotazione. L’accesso è consentito fino ad esaurimento posti.

Il Museo del Saxofono è un’eccellenza del territorio di Fiumicino e l’unico, nel panorama internazionale, dedicato al saxofono, lo strumento musicale più “endoscopico”, quello che, più di ogni altro, entra nel corpo del musicista traducendo e amplificando le passioni e le emozioni custodite nell’animo del saxofonista.

Strumento versatilissimo e a suo agio in qualsiasi forma musicale, il sax riesce a ritagliarsi un proprio spazio in ogni genere e quando c’è bisogno di adattamenti si presta all’evoluzione della scena musicale riuscendo sempre a mantenere la sua personalità. A lui Attilio Berni, il più grande collezionista di saxofoni al mondo, ha voluto dedicare un tempio museale, unendo storia, scienza ed edutainment, aperto a tutti.

I visitatori e gli ascoltatori delle due giornate potranno ammirare un’esposizione di strumenti districandosi tra le innumerevoli trasformazioni del saxofono per incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani, ecc. Seguendo un connubio tra arte e artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge fino ad oggi. Questo e molto altro ancora in un autentico spazio della cultura musicale “saxy”.