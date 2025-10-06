Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 6 Ottobre 2025

A Maccarese uno spettacolo teatrale per celebrare Salvo D’Acquisto

L’evento, a cura dell’A.N.P.I.” Sezione di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto”, si terrà sul palco della Casa della Partecipazione

 

 

di Dario Nottola

 

 

Un racconto teatrale la cui forza evocativa è quella dirompente di una storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. È ciò alla base dello spettacolo, in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, commemorato il 23 settembre nell’82° anniversario del suo eroico sacrificio a Palidoro.

 

 

Scritto, diretto ed interpretato da Claudio Boccaccini, è “La foto del Carabiniere – La storia di Salvo D’Acquisto e di mio padre”, sarà ospitato, con ingresso gratuito, sul palco della Casa della Partecipazione a Maccarese, venerdì 10 ottobre, alle 20.30.  L’iniziativa è a cura dell’A.N.P.I.” Sezione di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto”.

 

 

“Nell’estate del 1960 Claudio Boccaccini, all’epoca bambino – è la sinossi dello spettacolo teatrale – scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente, e ai suoi occhi misteriosamente, la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e, dopo molte insistenze, riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere, Salvo D’Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel 1943, salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un’Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell’autore. Al centro del racconto la Roma degli anni sessanta, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti della romanità dell’epoca che rimandano agli anni d’oro che hanno reso indimenticabile la commedia all’ italiana del cinema di Germi, Zampa, Risi, Monicelli”.

 

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Anpi Fiumicino Claudio Boccaccini La foto del Carabiniere - La storia di Salvo D’Acquisto e di mio padre Salvo D'Acquisto
Articoli correlati
Parliamo di...

“La città che vorrei”: la voce di Passo della Sentinella, il borgo dimenticato alla foce del Tevere

lunedì, 6 Ottobre 2025
Attualità

Fiumicino, il 25 ottobre la prima edizione di “Festa Come Una Volta - Un pomeriggio con S. Ippolito"

lunedì, 6 Ottobre 2025
Focus

A Maccarese uno spettacolo teatrale per celebrare Salvo D’Acquisto

lunedì, 6 Ottobre 2025
Focus

Fiumicino, al Parco Da Vinci una giornata per i più piccoli con Peppa Pig e DinsiemE

lunedì, 6 Ottobre 2025
Sport

La Supernova brilla ancora di più con SPM al fianco

lunedì, 6 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz