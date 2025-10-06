A Maccarese uno spettacolo teatrale per celebrare Salvo D’Acquisto

L’evento, a cura dell’A.N.P.I.” Sezione di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto”, si terrà sul palco della Casa della Partecipazione

di Dario Nottola

Un racconto teatrale la cui forza evocativa è quella dirompente di una storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. È ciò alla base dello spettacolo, in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, commemorato il 23 settembre nell’82° anniversario del suo eroico sacrificio a Palidoro.

Scritto, diretto ed interpretato da Claudio Boccaccini, è “La foto del Carabiniere – La storia di Salvo D’Acquisto e di mio padre”, sarà ospitato, con ingresso gratuito, sul palco della Casa della Partecipazione a Maccarese, venerdì 10 ottobre, alle 20.30. L’iniziativa è a cura dell’A.N.P.I.” Sezione di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto”.

“Nell’estate del 1960 Claudio Boccaccini, all’epoca bambino – è la sinossi dello spettacolo teatrale – scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente, e ai suoi occhi misteriosamente, la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e, dopo molte insistenze, riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere, Salvo D’Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel 1943, salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un’Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell’autore. Al centro del racconto la Roma degli anni sessanta, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti della romanità dell’epoca che rimandano agli anni d’oro che hanno reso indimenticabile la commedia all’ italiana del cinema di Germi, Zampa, Risi, Monicelli”.