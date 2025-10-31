Sessantacinque anni di volo: l’aeroporto di Fiumicino festeggia con Mattarella

Celebrato lo scalo simbolo del trasporto aereo italiano. ADR illustra i progetti futuri e consegna al Capo dello Stato una medaglia commemorativa

di Fernanda De Nitto

Era il 20 Agosto 1960 quando, in pieno boom economico, a pochi giorni dall’apertura dei giochi olimpici di Roma, fu inaugurato l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino che nella giornata odierna ha festeggiato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il suo 65° anniversario.

L’evento promosso da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale romano, si è tenuto presso il Terminal 5 dello scalo aeroportuale, debitamente allestito come uno spazio eventi di rappresentanza destinato a raccogliere iniziative culturali e istituzionali, con una nuova identità architettonica e funzionale.

La visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella è iniziata presso l’aerostazione di Fiumicino, all’interno dell’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia dell’innovazione di Adr. Ad accompagnare il Presidente della Repubblica nella conoscenza della varie progettualità innovative i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, oltre che i vertici di Aeroporti di Roma con il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, insieme con il Direttore di Enac Pierluigi Di Palma.

La visita del Presidente Mattarella è poi proseguita presso il Terminal 5 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di una parte del personale impegnato presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. La cerimonia si è aperta con l’Inno Nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello e con i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

“Per noi cittadini di Fiumicino l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte della nostra identità. E’ attorno ad esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica ed aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la porta d’Italia, ma anche la porta del mondo sull’Italia” ha affermato durante il suo intervento il Sindaco Baccini, il quale ha parlato anche del futuro ampliamento dello scalo di Fiumicino annunciando la convocazione di un consiglio comunale per la definizione e l’approvazione dell’indirizzo politico amministrativo da dare alla proposta di Adr.

A margine della cerimonia il primo cittadino ha consegnato al Presidente Sergio Mattarella una riproduzione della statua dell’Imperatore Traiano, a cura del maestro Alessandro Romano.

Nel corso del suo intervento il CEO di Adr Marco Troncone ha rimarcato il valore del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del paese nel contesto globale del trasporto aereo, definendolo: “Un piano che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo” ha dichiarato Troncone.

Nel contesto dell’evento è stata anche presentata, alla presenza del Capo dello Stato, l’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone ed all’interno del terminal l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola.

Adr ha poi donato al Presidente Mattarella una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore delle celebre statua di Leonardo che da sempre accoglie i passeggeri in aeroporto.