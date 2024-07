HIV: se hai il dubbio, fai il test, a Ostia Antica prelievo gratis

La Asl Roma 3 scende in campo per sensibilizzare la cittadinanza

La Asl Roma 3 scende in campo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema HIV e soprattutto per informare che al CTC (Centro Test e Counseling) per l’HIV di Ostia Antica è sempre attivo un servizio a disposizione dei cittadini che, anche senza prescrizione medica, possono effettuare gratuitamente il test.

“Il Lazio è la regione italiana con la maggiore incidenza di HIV, superiore alla media nazionale che aumenta, peraltro, proprio a Roma. Un dato che desta preoccupazione, perché parliamo di numeri elevati ai quali si aggiunge il fatto che la diagnosi, in oltre il 60% dei casi, attesta che la malattia è già in fase avanzata. Abbiamo deciso di promuovere questa campagna social per alzare l’attenzione sul tema e fare in modo che i cittadini sappiano che il personale medico e infermieristico della nostra azienda è a disposizione a Ostia Antica con un servizio gratuito che, oltre al test, garantisce counseling informativo pre e post-test sull’HIV”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“L’HIV è una malattia di cui purtroppo si parla poco, ma che in realtà, come testimoniano i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, circola ancora molto – sottolinea Francesca Leone, Responsabile Attività Assistenziali Prevenzione della Asl Roma 3 – Esiste una fetta larghissima di persone che non sa di esserne affetta e che quando lo scopre deve affrontare un percorso decisamente più impervio di quello successivo a una diagnosi precoce. Le cure ci sono e permettono oggi al paziente di condurre una vita normale, ma il messaggio che vogliamo lanciare come azienda sanitaria è che, in caso di dubbio, è necessario fare il test. Per noi stessi e per chi ci sta vicino. Il nostro centro a Ostia Antica vuole essere una sorta di punto di riferimento per il paziente che deve affrontare la malattia. Le persone con positività per l’infezione da HIV o i soggetti esposti al contagio in ambito occupazionale o non, per necessità di profilassi, vengono condotte verso un Centro Clinico di secondo livello per consentire la presa in carico dell’utente”.

Il Centro Test e Counseling per l’HIV si trova a Ostia Antica, in Via dei Romagnoli 781, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (nelle giornate di lunedì e di giovedì dalle 8.30 alle 16.30). Anche gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio possono effettuare il test.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito aziendale, telefonare a 06/ 56483011-06/56483014 o scrivere una mail a uo.malattie.infettive@aslroma3.it.

I cittadini possono effettuare gratuitamente il test per la ricerca del virus HIV anche in tutti i centri prelievi della Asl Roma 3, presso le strutture pubbliche o presso laboratori privati autorizzati o accreditati, a seguito di richiesta del medico di base o di uno specialista del SSN. In questo caso sarà compito del medico, che effettua la richiesta, fornire le informazioni nel colloquio pre-test.