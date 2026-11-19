Gian Marco Venturi, doppio primo premio nella fotografia. Michela Califano: “Sono orgogliosa e onorata di averlo al mio fianco da tanti anni. Porta in alto il nome della nostra città”

Dal Rome Photo Lab al Festival di fotografia di strada di Iseo, il giornalista e fotografo conquista due importanti riconoscimenti

Fiumicino si distingue nel panorama fotografico nazionale e internazionale grazie al talento di Gian Marco Venturi, giornalista e fotografo del territorio, protagonista di due importanti successi ottenuti lo scorso settembre. A esprimere soddisfazione e orgoglio per i riconoscimenti conquistati è Michela Califano, consigliera regionale del Lazio del Partito Democratico, che da molti anni collabora con Venturi.

Il primo riconoscimento è arrivato al Rome Photo Lab, tra i più rilevanti festival italiani ed europei dedicati alla fotografia di strada, dove Venturi ha conquistato il primo posto con uno scatto tratto dal suo progetto pluriennale sul turismo di massa nella Capitale. Una serie fotografica che aveva già ottenuto un importante riconoscimento ad aprile, al festival di Bruxelles.

Sempre a settembre è arrivato un secondo primo premio, questa volta al Festival di fotografia di strada di Iseo, grazie a un’immagine appartenente al suo lavoro, attualmente in corso, dedicato al pontificato di Leone XIV. Un progetto che racconta la dimensione umana e spirituale del pontificato attraverso gli sguardi, le espressioni e i gesti dei fedeli.

“Complimenti a Gian Marco. Sono orgogliosa e onorata di averlo da tantissimi anni al mio fianco – dichiara Michela Califano – Siamo partiti insieme: io con la mia passione politica muovevo i miei primi passi e lui come giornalista. Negli anni abbiamo stretto un’amicizia vera e una stima reciproca. Sono fiera di averlo nel mio staff e di poter contare su un professionista come lui. Per me rappresenta un valore aggiunto”.

La consigliera regionale conclude con un augurio per il futuro: “Complimenti e gli auguro ancora tanti traguardi e tante soddisfazioni”.

Due primi premi che confermano il valore del percorso professionale e artistico di Gian Marco Venturi, capace di raccontare attraverso la fotografia realtà, persone e momenti di grande attualità. Un risultato che rappresenta anche un motivo di orgoglio per Fiumicino, che vede un proprio professionista affermarsi in importanti contesti fotografici nazionali e internazionali.

(Foto di repertorio)