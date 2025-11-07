Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 7 Novembre 2025

Convocato d’urgenza il Consiglio Comunale: focus su sicurezza e nuovi progetti per la città

All’ordine del giorno bilancio, interventi su Viale Monti dell’Ara e Via Aurelia, e la proposta di una Biblioteca a Parco Leonardo

 

E’ convocato in seduta pubblica e in sessione ordinaria e urgente, il Consiglio Comunale per oggi, venerdì 7 novembre alle 8 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

 

Comunicazioni del Presidente, Roberto Severini:

 

Proposta di deliberazione:

– Proposta n.75/2025 – Ratifica DGC n. 166 “in housing fisrt” e 170 “centro di formazione professionale”

– Proposta n. 283/2025 – Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive, ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.LGS. 267/2000.

– Proposta n. 57/2025 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 del D. LGS 267/2000 lettera A

 

Mozioni:

– Prot. N. 18123/2025 – L’Europa scelga la pace e non investa nelle armi a discapito del benessere dei suoi cittadini.

– Prot. N. 204510/2025 – Interventi urgenti per la sicurezza di Viale Monti dell’Ara

– Prot. N. 223042/2025 – Sicurezza Via Aurelia Km32.5000 bivio Via di Ceri – Doganale

 

ODG

– Prot. N. 158308/2025 – Istituzione di una Biblioteca Comunale – Caffè Letterario a Parco Leonardo

– Prot. N. 22303/2025 – Sostegno alla marineria di Fiumicino per fermopesca

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Consiglio Comunale Severini
