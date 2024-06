Viabilità Ostia-Fiumicino, condivido le idee di Maurizio Ferreri

“L’ecomostro, come viene ormai additato, non s’ha da fare!”

Molto interessante l‘intervista rilasciata a Fiumicino Online da Maurizio Ferreri (Clicca qui), nella passata consigliatura capogruppo di Democrazia Solidale.

Nella sua intervista sono esposte, in maniera molto chiara, le ragioni per le quali il ponte progettato tanti anni fa per unire Ostia a Fiumicino, l’ecomostro, come viene ormai additato, non s’ha da fare. In verità era parso che il pericolo di costruire quest’enorme struttura, che non risolve nulla, fosse stato scongiurato, anche in conseguenza di pareri negativi di alcuni importanti Enti, quali le Belle Arti, la Riserva Statale del Litorale, Il Consorzio di Bonifica e soprattutto il giudizio dei tanti cittadini, attraverso le numerose Associazioni.

E’ inspiegabile questo ritorno di fiamma. A parte le considerazioni tecniche: un ponte alto 18 metri perchè dovevano passare le barche a vela mentre resta in piedi l’attuale ponte Della Scafa che, secondo ANAS, gode ottima salute. Ma ve la immaginate quest’enorme colata di cemento che spezzerà l’unicità del Parco Archeologico, che nasconde ancora chissà quante meraviglie.

In conclusione lasciamo che il ponte si faccia, ma come dice Maurizio Ferreri a Dragona.

Lettera inviata da: Domenico P.

