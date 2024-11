Trasferta a Grottaferrata per la Supernova

Coach Di Segni: “Imperativo continuare a crescere”.

Il momento è questo, ora serve dare continuità ai risultati. Lo sa bene la diretta interessata, la Supernova Fiumicino di C che dopo il successo casalingo contro Valmontone ora è chiamata a ripetersi.

L’occasione giusta arriverà domani, palla a due alle 18:00, quando i rossoneri sfideranno in trasferta Grottaferrata: “Abbiamo il dovere di giocare una signora partita per dimostrare che nel weekend scorso abbiamo imboccato la strada giusta, ma servirà una grande prestazione per riuscire ad imporsi a Grottaferrata – la vigilia firmata coach Claudio Di Segni -. Affronteremo un avversario di valore che in questo inizio di stagione ha mostrato cose interessanti, che di fatto l’hanno portata anche a conquistare punti utili, ciò vuol dire che dovremo essere bravi nelle letture tattiche e attenti nei dettagli. Tutti dovranno alzare ulteriormente l’asticella per continuare così nel nostro percorso di crescita”.