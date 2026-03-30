Surfcasting da record sul litorale di Fiumicino

Grande partecipazione a Fregene: la competizione conferma il territorio tra i migliori d’Italia

Grande partecipazione per la competizione di surfcasting che si è conclusa a Fregene con la cerimonia di premiazione, dopo aver fatto registrare numeri record e confermato il litorale di Fregene, Maccarese e Passoscuro, come uno dei tratti di gara più ambiti a livello nazionale.

L’evento, promosso dall’ASD Passoscuro Surfcasting sotto la guida del presidente Gianluca Verignelli, si è distinto per la gestione impeccabile e per la forte sinergia con l’amministrazione comunale, che ha garantito il massimo supporto alla riuscita della manifestazione.

Alla cerimonia ha preso parte il consigliere comunale Massimiliano Catini.

La competizione rappresenta anche un passaggio significativo in vista delle prossime selezioni per i campionati mondiali di surfcasting: sei atleti saranno infatti selezionati per comporre la nazionale italiana che prenderà parte alla competizione internazionale in programma in Sud Africa.

“Un risultato che conferma Fiumicino come punto di riferimento per il surfcasting a livello nazionale e internazionale, capace di attrarre atleti e appassionati da tutta Italia – dichiara Catini – Ringrazio l’ASD Passoscuro Surfcasting per l’eccellente organizzazione, che ha contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa. Eventi sportivi di questo livello rappresentano un’importante occasione di valorizzazione e promozione del nostro territorio.”