Supernova Fiumicino, show da 105 punti: la Polisportiva Lazio travolta

I rossoneri dominano al Pala Supernova e centrano il secondo successo consecutivo. Rinaldi: “Gruppo sano e unito, possiamo fare un cammino importante”

105-65 il punteggio al 40’, facile quindi intuire quanto possa essere accaduto prima davanti ai tanti tifosi presenti al Pala Supernova. Dopo un primo quarto di relativo controllo, nel secondo i rossoneri scappano già via. Con stile e prepotenza. In difesa l’aiuto per il compagno è costante, in attacco la palla circola nel modo giusto, poi per il resto nella metà campo offensiva ci pensano Norcino con 17 punti dei 35 di squadra (+16) e Di Natale con qualche bella giocata.

Un copione che si ripete nello stesso modo, pardon anche meglio, nel corso della ripresa durante la quale trovano per la prima volta spazio gli under Nathan Babhout e Massimo Consiglio che segnano anche i primi punti in prima squadra. Momenti che confermano l’importante lavoro che la società sta facendo con la prima squadra e anche e soprattutto con il settore giovanile.

A fine gara l’ala Alessio Rinaldi ha commentato la vittoria della Supernova: “Abbiamo giocato al ritmo che ci aveva chiesto il coach e abbiamo messo le cose in chiaro su come vogliamo giocare. Vedere tutti e 12 i convocati in campo è un segnale positivo, ma del resto abbiamo un gruppo non solo costruito bene ma anche sano e unito. A mio avviso siamo pronti per fare un cammino importante nel corso della stagione”.

SUPERNOVA FIUMICINO-POLISPORTIVA LAZIO 105-65 (24-19, 55-28, 86-43)

Supernova: Manzo 7, Norcino 20, Zappalà 17, Parroccini 5, Diedhiou 16, Consiglio 2, Mastropietro 9, Alongi 5, Rinaldi, Babhout 2, Di Natale 13, Parlato 9. Coach: Russo