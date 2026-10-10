Scherma paralimpica, Baccini si congratula con Edoardo Giordan per il titolo europeo

Il sindaco di Fiumicino rende omaggio al campione di Torrimpietra dopo il trionfo agli Europei di Cardiff: “Un atleta dalle straordinarie capacità che porta il nome dell’Italia ai vertici dello sport internazionale”

di Dario Nottola

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, si congratula con Edoardo Giordan, nostro concittadino, per la vittoria ai Campionati Europei di scherma paralimpica di Cardiff, nella sciabola maschile categoria A.

“Si tratta di una bellissima notizia per la nostra Città – afferma – A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a un atleta dalle straordinarie capacità che continua a portare il nome dell’Italia ai vertici dello sport internazionale“.

“Il suo legame con Torrimpietra – aggiunge – rende questo successo particolarmente significativo anche per il nostro territorio, che segue con ammirazione il suo percorso agonistico”.

“Ad Edoardo rivolgo i miei complimenti più sentiti e l’augurio di proseguire questo percorso con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che lo hanno condotto fino a questo nuovo, prestigioso traguardo”, conclude ilPrimo cittadino