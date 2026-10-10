Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 10 Ottobre 2026

Scherma paralimpica, Baccini si congratula con Edoardo Giordan per il titolo europeo

Il sindaco di Fiumicino rende omaggio al campione di Torrimpietra dopo il trionfo agli Europei di Cardiff: “Un atleta dalle straordinarie capacità che porta il nome dell’Italia ai vertici dello sport internazionale”

 

di Dario Nottola

 

 

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, si congratula con Edoardo Giordan, nostro concittadino, per la vittoria ai Campionati Europei di scherma paralimpica di Cardiff, nella sciabola maschile categoria A.

 

 

“Si tratta di una bellissima notizia per la nostra Città – afferma – A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a un atleta dalle straordinarie capacità che continua a portare il nome dell’Italia ai vertici dello sport internazionale“.

 

“Il suo legame con Torrimpietra – aggiunge – rende questo successo particolarmente significativo anche per il nostro territorio, che segue con ammirazione il suo percorso agonistico”.

 

“Ad Edoardo rivolgo i miei complimenti più sentiti e l’augurio di proseguire questo percorso con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che lo hanno condotto fino a questo nuovo, prestigioso traguardo”, conclude ilPrimo cittadino

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini Edoardo Giordan Scherma
Articoli correlati
Sport

Scherma paralimpica, Baccini si congratula con Edoardo Giordan per il titolo europeo

sabato, 10 Ottobre 2026
Sport

Fiamme Gialle e Aeroporti di Roma insieme per celebrare i campioni dell’atletica

sabato, 10 Ottobre 2026
Attualità

Fiumicino, Carta “Dedicata a Te” 2026-2027: pubblicato l’elenco dei beneficiari

sabato, 10 Ottobre 2026
Politica

Edoardo Giordan è campione d’Europa, Di Genesio Pagliuca: "Fiumicino punti su un centro di scherma"

sabato, 10 Ottobre 2026
Focus

Ostia Antica torna nel 1556: il Castello di Giulio II rivive l'emozione di un assedio tra storia e spettacolo

venerdì, 9 Ottobre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci