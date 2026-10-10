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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 10 Ottobre 2026

Fiumicino, Carta “Dedicata a Te” 2026-2027: pubblicato l’elenco dei beneficiari

I cittadini possono verificare online se hanno diritto al contributo attraverso il numero di protocollo ISEE. Disponibili anche le indicazioni per il ritiro e l’utilizzo della carta

 

 

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’ente, l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2026-2027, insieme all’avviso pubblico che contiene tutte le informazioni necessarie per ottenere e utilizzare il contributo.

 

 

I cittadini interessati possono verificare la propria presenza nell’elenco attraverso il numero di protocollo dell’attestazione ISEE, in corso di validità alla data del 3 agosto 2026. Nell’avviso sono inoltre indicate le modalità di ritiro e di utilizzo della carta di pagamento.

 

 

L’avviso e l’elenco dei beneficiari sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 5106 del 9 ottobre 2026.

 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: carta.dedicataate@comune.fiumicino.rm.it

 

 

 

 

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Carta Identità dedicata a te Comune Fiumicino
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