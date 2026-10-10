Calcio a 5 serie C1 – Un distratto Real Fiumicino battuto in casa dal Palmarola

Martedì prossimo è previsto il ritorno di Coppa Italia contro l’Albano: il quintetto di mister Mureddu dovrà difendere il 3 a 1 dell’andata

di Umberto Serenelli

Prestazione incolore del Real Fiumicino che cede di schianto in casa contro il Palmarola Club (5-1). I tirrenici sono apparsi lenti e molto macchinosi nella manovra a cui ha fatto da cornice qualche distrazione di troppo. Fatali anche i diversi errori che sono stati fatali ai fin del pesante risultato.

Una partita da dimenticare per il quintetto di mister Mureddu che ora è chiamato a difendere, martedì 13 ottobre, il 3 a 1 ottenuto in Coppa Italia contro l’Albano.

Il match contro il Palmarola si apre subito con un palo colpito da Atzori. Rispondono i biancoblu con Crociani che al volo chiama in causa Roddi. Al 4’, Cucè manca il bersaglio da posizione favorevole. Un minuto dopo il portiere Sangiovanni neutralizza un tiro di Atzori. Su capovolgimento di fronte, una bordata di Enea viene intercettata viene messa in angolo. Al 7’, tracciante di Enea al quale risponde l’estremo difensore dei romani.

Doppio intervento di Sangiovanni, allo scadere del 12’, sulle conclusioni ravvicinare di Di Bello e Fabozzi. Ancora Sangiovanni di piedi intercetta un tracciante di Frusteri. Al 16’, tiro libero per il Real respinto dal portiere. De Nardis, al 17’, non riesce a sfruttare una ghiotta occasione. Prima del riposo staffilata di Atzori su cui Sangiovanni si supera.

La ripresa si apre con Maiali che chiama in causa Roddi. Crollano i padroni di casa che, al 3’ e al 4’ si fanno infilare da Di Bello prima e Atzori poi. Neppure in vantaggio numerico il Real riesce a violare la rete degli avversari. Al 9’, è Enea ad accorciare le distanze ma dura poco perché i locali, privi di idee, si fanno infilare di nuovo da Di Bello e calano il poker con Visonà. Al 19’, il Real protesta per gol-fantasma che i direttori di gara non concedono. Allo scadere arriva la quinta marcatura firmata Cucè.

REAL FIUMICINO-PALMAROLA CLUB 1-5

REAL FIUMICINO: Sangiovanni, Maiali, Ruggeri, De Nardis, Fia, Messina, Crociani, Enea, Rosati, Serbari, Fusco, Lorenzo. All. Mureddu.

PALMAROLA CLUB: Roddi, Alili, Fabozzi, Atzori, Lucioli, Cucè, Visonà, Frusteri, Francescangeli, Arizzi, Schiavone.

ARBITRI: Trabelsi di Rieti e Settembre di Tivoliu.

CRONOMETRISTA: Bruschi di Civitavecchia.

RETI: 3’ ST Di Bello, 4’ Atzori, 9’ Enea, 11’ Di Bello, 15’ Visonà, 20’ Cucè.