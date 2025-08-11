Supernova Fiumicino, Parroccini nuovo rinforzo della DR1

Il neo rossonero: “Scelto un club blasonato”

La Supernova Fiumicino continua con grande impegno a costruire pezzo dopo pezzo il roster che sarà chiamato a confrontarsi nei prossimi mesi con il campionato di DR1. Questa volta il club rossonero annuncia il tesseramento di Manuele Parroccini.

L’affidabile guardia laziale classe 1987 è il terzo volto nuovo messo a disposizione di coach Cipriani, un nuovo rinforzo di estrema esperienza per la Supernova del presente e non solo. Cresciuto tra Cerveteri e Tiber, una volta diventato senior Parroccini prima gioca un anno con Ladispoli e poi si trasferisce alla Cestistica Civitavecchia dove disputa sei stagioni tra C1 e C2 (all’appello anche un campionato vinto). Nel 2016-17 si trasferisce al Santa Marinella sempre in C, mentre dodici mesi più tardi incomincia un intenso percorso di sei stagioni con il Rim Sport Cerveteri dove, con indosso i gradi di capitano, ha vissuto la scalata dalla Promozione alla C.

“Se fino a poco tempo fa il blasone della Supernova lo conoscevo dall’esterno, negli ultimi tempi ho avuto il piacere di scoprirlo anche dall’interno – sono le prime parole da rossonero di Manuele Parroccini – Merito del presidente Porfidia, nel corso delle nostre chiacchierate mi ha dimostrato per quale motivo questo club ha ottenuto risultati importanti nelle ultime stagioni. Lo ringrazio anche perché mi ha dato nuovi stimoli che mi hanno indotto a dire subito di sì, stimoli che sono sicuro spingeranno me e tutta la squadra a dare il massimo nel corso della stagione. I presupposti per fare bene ci sono, toccherà però confermarlo in campo con impegno e voglia”.