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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Supernova Fiumicino, domani ultima gara casalinga della stagione regolare

Coach Pasquinelli: “Confermarci maturi e lucidi”

 

Testa alta e continuare a spingere forte, non varia neppure questa settimana di una virgola il modus operandi della Supernova Fiumicino, che passo dopo passo si avvicina alla conclusione della fase regolare della DR1 girone C.

 

Domani i rossoneri saranno impegnati al Pala Supernova (ore 18:00) contro DBS Roma nell’ultima gara casalinga del campionato: “Imperativo continuare a vincere per conservare il piccolo vantaggio su Veroli prima di passare la palla a loro alla penultima giornata. Al tempo stesso vogliamo vincere per confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto in casa nel corso della stagione – firmato coach Roberto Pasquinelli alla vigilia della palla a due -. Mi aspetto dai miei ragazzi massima concentrazione e quindi nessun calo di tensione, affronteremo un avversario ostico che ha cambiato decisamente volto rispetto all’andata. Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato tutta la nostra crescita dal punto di vista della maturità e della lucidità, aspetti che dovranno incidere anche domani”.

 

 

Una volta archiviato il prossimo weekend, la Supernova usufruirà di due settimane di stop, complice il turno di riposo alla penultima giornata. Dopodiché, il 18 aprile spazio all’ultima gara del campionato in casa di Itri.

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Fiumicino Supernova
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