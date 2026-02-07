Domani a Fiumicino il “Carnevale dei Bambini” su via Torre Clementina

A Testa di Lepre la Sfilata dei carri allegorici

Doppio appuntamento di Carnevale domani a Fiumicino e Testa di Lepre. I carri allegorici saranno protagonisti della sesta edizione della Sfilata di Testa di Lepre con le sue quattro contrade: Borgo, Colonnacce, Malvicina e Prataroni. La giornata inizierà alle 12 in piazza, con animazione per bambini e adulti, musica, balli con i Fratelli Hernandez e tanto divertimento. Saranno allestiti stand gastronomici, dove non mancheranno le fettuccine del Palio dei Fontanili, e sarà assegnato il premio alla miglior maschera.

Alle 15 prenderà il via la sfilata allegorica tra colori, coriandoli e musica. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Testa di Lepre ed è patrocinata dal Comune di Fiumicino. Sarà presente ai festeggiamenti il Sindaco Mario Baccini.

La Pro Loco di Fiumicino organizza la 36/ma edizione del “Carnevale a Mare”, patrocinata dal Comune, che vedrà una doppia edizione su via Torre Clementina, lungo il porto canale, con uno speciale prologo dedicato ai bambini domani: dalle 9 alle 19 sarà attivo il mercatino mentre, dalle 11 alle 12.30, è prevista animazione con artisti di strada. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, spazio allo spettacolo di intrattenimento, con musica e attività pensate per grandi e bimbi. Domenica 15, invece, andrà in scena la “Grande Sfilata” di carri, bici, moto e gruppi mascherati. Mentre si attende la data di recupero del Carnevale di Passoscuro, rinviato ieri per il maltempo, la sfilata dei carri a Fregene si svolgerà domenica 22 febbraio.