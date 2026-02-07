Quarta pista, Pappalardo: Sull’aeroporto di Fiumicino si gioca lo sviluppo del Paese”

Il presidente di Ita Airways ribadisce il sì all’ampliamento del “Leonardo da Vinci”

“Fiumicino è un aeroporto molto in crescita, ce lo dicono i dati. È il nostro hub storico e continuerà sempre ad esserlo. Se cresce l’aeroporto, cresce tutta l’Italia” con queste parole Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, ha espresso il suo pieno sostegno al progetto di ampliamento dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, che prevede la realizzazione della quarta pista.

Le dichiarazioni sono arrivate a margine dell’inaugurazione dell’installazione SkyWay in Piazza San Carlo, a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti sul futuro dello scalo romano.

Pappalardo ha ribadito il ruolo centrale di Aeroporto di Roma Fiumicino nella strategia della compagnia: “Fiumicino è il nostro hub storico e continuerà a esserlo”, sottolineando come lo sviluppo dell’aeroporto rappresenti un volano non solo per il trasporto aereo, ma per l’intero sistema Paese.

I numeri, del resto, confermano la fase di forte espansione. Il “Leonardo da Vinci” ha chiuso il 2025 con 51,3 milioni di passeggeri, segnando una crescita di circa +4% rispetto all’anno precedente. Un trend positivo accompagnato dall’ampliamento del network, che oggi conta 240 destinazioni in 80 Paesi. Dati che rafforzano il dibattito sull’ampliamento infrastrutturale dello scalo e sulla necessità di adeguarlo a una domanda in costante aumento, in un’ottica di competitività internazionale e sviluppo economico.