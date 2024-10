Petrillo (Lista Civica Ezio), “Congratulazioni ad Artem Shablii. Ora un incontro in Sala Consiliare per celebrare l’integrazione e l’accoglienza attraverso lo sport”

“Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni ad Artem Shablii, nuovo campione italiano degli 80 metri Cadetti, per il suo straordinario risultato ai Campionati Italiani di Caorle.” Lo dichiara in una nota Angelo Petrillo, Consigliere Comunale Fiumicino – Lista Civica Ezio.

“Con un tempo di 8.99, Artem ha dimostrato non solo talento sportivo, ma anche determinazione e coraggio, rappresentando un esempio per tutta la nostra comunità. Arrivato a Fiumicino in fuga dalla guerra in Ucraina, Artem ha trovato nell’Atletica Villa Guglielmi una seconda famiglia e, con il supporto della società e dei compagni, è riuscito a raggiungere traguardi eccezionali.”

“Il suo successo non è soltanto un riconoscimento personale, ma un simbolo di come l’integrazione e l’accoglienza possano essere facilitate attraverso lo sport. Per questo motivo, propongo di prenotare la Sala Consiliare del Comune per un incontro ufficiale con Artem, alla presenza delle scuole e dei giovani atleti della nostra città. Sarà un’occasione importante per testimoniare quanto lo sport possa essere uno strumento di integrazione e crescita, non solo a livello individuale, ma per l’intera comunità.”

“Grazie ad Artem e all’ASD Atletica Villa Guglielmi per aver portato in alto il nome di Fiumicino e per averci regalato un esempio di come lo sport possa unire e ispirare”, conclude Petrillo.