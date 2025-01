La Supernova vince e convince contro Anzio

Una serata che permette ai rossoneri di ritrovare il sorriso e i due punti grazie al 78-75

Bella e importante, voluta e meritata. Non è mancato nulla, neppure la sofferenza, nella serata della Supernova Fiumicino, una serata che permette ai rossoneri di ritrovare all’inizio del girone di ritorno il sorriso e i due punti grazie al 78-75 contro Anzio.

Nuova giornata ma soliti problemi nelle rotazioni per coach Sardo, e allora all’inizio il duo Tebaldi-Manzo decide di mettersi sulle spalle l’intera squadra per sopperire alle assenze. Una giocata dopo l’altra, un canestro dopo l’altro ed ecco il 23-13 che infiamma il Pala Supernova. Nei minuti successivi si arriva anche sul +12 (debutto per l’ultimo arrivato Tiraferri), ma poi senza neppure accorgersene negli ultimi centoventi secondi del primo tempo Anzio segna triple a valanga e riduce il distacco a sole due lunghezze.

Nella ripresa invece, è il 24’, riesce anche a ribaltare il punteggio, ma nonostante il -5 la Supernova non perde la lucidità e con i canestri di Manzo e Peroni e le giocate difensive di un guerriero Zappalà resta viva. Vivissima. Fino alla fine. Le giocate decisive, infatti, sono quelle del finale, la tripla di Fasolino, la difesa di squadra e qualche fallo conquistato dai soliti Tebaldi e Manzo spingono la Supernova a superare per prima il traguardo.

SUPERNOVA FIUMICINO-ANZIO BASKET 78-75 (25-20, 41-39, 58-57)

Supernova: Zappalà 7, Peroni 7, Tebaldi 29, Tripodi ne, Manzo 19, Manzotti 3, Tiraferri, Finamore ne, Vani 10, Fasolino 3. Coach: Sardo