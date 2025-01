La Supernova si arrende nel finale contro Scauri

Al Pala Supernova gli ospiti riescono a fermare la striscia positiva dei rossoneri

Non è bastato lo spirito battagliero alla Supernova Fiumicino contro la Fortitudo Scauri per conquistare la quarta vittoria consecutiva, al Pala Supernova gli ospiti riescono a fermare la striscia positiva dei rossoneri (75-86 il finale).

Ma a condizionare, e non poco, la gara sono inevitabilmente le pesanti assenze di Manzotti, Zappalà e Staffieri, tre pedine fondamentali nello scacchiere tattico di coach Sardo costretto quindi a cambiare e ricambiare il proprio spartito. Che cambierà, in parte, anche per colpa di Scauri. Gli ospiti, infatti, dopo qualche minuto provano subito ad azzannare la partita sorprendendo di fatto i rossoneri. Ma nonostante già a pochi minuti dalla fine del primo quarto tocca purtroppo fare i conti con uno svantaggio superiore alle dieci lunghezze, la Supernova riesce a non farsi azzannare del tutto. I colpi da subire sono diversi con lo scorrere del tempo, ma le reazioni non tardano mai ad arrivare. Se nel primo tempo la rimonta viene solo quasi completata, nella ripresa con la tripla al 27’ di Marchetti (out poco dopo) il punteggio dice 53 pari. Sembra il momento giusto per ribaltare tutto, ma alla fine nonostante l’ultimo sforzo la stanchezza prende il sopravvento e non resta così che sventolare sfortunatamente bandiera bianca.

SUPERNOVA FIUMICINO-FORTITUDO SCAURI 75-86 (14-27, 36-45, 57-61)

Supernova: Zappalà, Peroni 5, Tebaldi 36, Tripodi, Manzo 14, Finamore 9, Vani 6, Marchetti 5, Consiglio ne. Coach: Sardo