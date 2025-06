La Supernova si arrende anche contro la Tiber

La Supernova Fiumicino si arrende anche contro la Tiber Basket nello spareggio della Final Four di C Unica. Al PalaSojourner di Rieti finisce 71-82.

Come accaduto in semifinale anche questa volta ai rossoneri tocca rincorrere, sin dall’inizio purtroppo. Rispetto, però, alla sfida contro Gualdo nella prima parte dello spareggio il massimo svantaggio è di 8 lunghezze, che al 17’ viene azzerato dal canestro di Lynch-Daniels (35-34). Ma il vantaggio dura davvero un attimo. Non di più. Merito all’ex Grilli che segna 6 punti prima della pausa lunga e 3 subito dopo che valgono il 45-54 che vuol dire partita spaccata quasi in due. La Supernova infatti, a parte qualche sussulto, non ha la forza giusta per rientrare in corsa e regalarsi un finale di speranza.

SUPERNOVA FIUMICINO-TIBER BASKET 71-82 (19-24, 41-46, 57-65)

Supernova: Okereke, Zappalà ne, Tebaldi 26, Manzo, Manzotti 9, Staffieri 2, Finamore, Birindelli 14, Lynch-Daniels 18, Peroni ne. Coach: Sardo