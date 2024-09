La Supernova riconferma l’ala Zappalà

“Sono carico e motivato, e come ogni stagione anche questa volta sarà emozionante giocare per questa maglia”

Dopo il capitano Tebaldi, la Supernova Fiumicino annuncia un’altra riconferma importante per la stagione 2024-25: l’ala Francesco Zappalà.

Negli ultimi anni, il classe 1999, ha inanellato promozioni (due più una semifinale playoff) e numeri personali (15 punti di media) decisamente rilevanti che l’hanno portato a diventare un perno fondamentale della famiglia Supernova. In precedenza invece, dopo il percorso giovanile fatto con le Stelle Marine, ha giocato con l’Honey, il Lido di Roma e l’Alfa Omega.

Tutto pronto, quindi, per la quarta stagione in rossonero per Zappalà: “La scelta di restare è stata davvero semplice, sia per il prestigio della società che per i legami che si sono creati con ogni figura presente all’interno del club e della squadra. Ringrazio tutti per la fiducia, a partire dalla presidenza e fino ad arrivare ai membri dello staff con i quali ho un rapporto eccezionale, quasi fraterno. Sono carico e motivato, e come ogni stagione anche questa volta sarà emozionante giocare per questa maglia. Le ambizioni sono grandi e non vedo l’ora di lottare con i miei compagni di squadra per i nostri obiettivi”.