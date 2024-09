La Supernova fa sul serio: riconfermato Gianluca Marchetti

Il play rossonero: “Era quello che volevo, sono pronto a dare il massimo”

Una nuova riconferma importante, quella del playmaker classe 1993, Gianluca Marchetti, che fa capire ancora di più la volontà della Supernova Fiumicino in vista del campionato di C Unica 2024-25 che prenderà il via la prima settimana di ottobre.

Il curriculum del play rossonero parla chiaro, ricco di presenze tra Serie A e Serie B. La carriera comincia con le giovanili della Virtus Roma che con gli anni gli permette di esordire nel massimo campionato italiano e di conquistare un posto nella Nazionale sperimentale. A seguire poi, dopo una breve parentesi al Don Bosco in B, Marchetti gioca con Cremona in A1, con Barcellona in A2 e con la Fortitudo Bologna ancora in A2. Successivamente diventa protagonista della B Nazionale con Ortona, Nardò, Teramo, Reggio Emilia e Avellino. L’estate scorsa, invece, l’arrivo alla Supernova Fiumicino.

Le prime parole di Marchetti dopo la riconferma: “Era quello che volevo, continuare a giocare con la Supernova che considero la mia seconda famiglia. Ringrazio la società per aver riposto nuovamente nella mia persona tanta fiducia, sono pronto a dare più del massimo per aiutare il club, lo staff e la squadra a raggiungere gli obiettivi. Abbiamo un ottimo gruppo, sotto tutti i punti di vista, che a mio avviso può fare davvero bene nel corso della stagione, con impegno e voglia possiamo arrivare lontano”.