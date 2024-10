La Supernova di C pronta per il debutto in campionato

La prima palla a due della stagione 2024-25 ci sarà domani alle 18:30 sul parquet di Anzio

Eccolo il momento, quello tanto atteso. Dopo una lunga e intesa preparazione e diverse amichevoli giocate con lo spirito giusto, la Supernova Fiumicino di C Unica è pronta per il debutto in campionato. La prima palla a due della stagione 2024-25 ci sarà domani alle 18:30 sul parquet di Anzio.

“Il momento è arrivato, quindi è arrivato anche il momento di alzare ulteriormente il livello di concentrazione e attenzione perché adesso ogni possesso può diventare poi decisivo per la conquista della vittoria finale – le parole di coach Claudio Di Segni alla vigilia – Nonostante qualche contrattempo la squadra si è allenata con lo spirito giusto in vista di un esordio che non sarà facile, sia per il valore dell’avversario che per le assenze con le quali dovremo fare i conti. Per cui servirà più del cento per cento da parte di chi giocherà”.

Per la gara della BK Anzio il tecnico della Supernova dovrà rinunciare a due pedine importanti come Zappalà e Vani.