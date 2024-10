In fuga dalla guerra in Ucraina a Fiumicino: Artem Shablii è il nuovo campione italiano degli 80 metri cadetti

Ucraino, vive a Maccarese, va a scuola e si allena a Fiumicino con l’Atletica Villa Guglielmi

di Dario Nottola

In fuga dalla guerra in Ucraina a Fiumicino, lanciato verso una brillante carriera nell’atletica. Il nuovo campione italiano degli 80 metri Cadetti è Artem Shablii: a Caorle, ha conseguito un 8.99 nella finalissima con vento +0.4. Ucraino, vive a Maccarese, va a scuola e si allena a Fiumicino con l’Atletica Villa Guglielmi, sotto la guida tecnica di Emiliano Nerli. Primatista italiano dei 150, è primatista regionale degli 80 con la super prestazione dello Sprint Festival, personale da 8.86.

Arrivato in Italia a fine 2023 con la famiglia per sfuggire al conflitto russo-ucraino, è sostenuto dalla sua società, da tanti compagni di scuola e amici. Anche il fratello si cimenta nell’ atletica leggera. Suo il miglior tempo di qualificazione in mattinata: 8.97 (+1.6) non lontano dal suo pb, record regionale e a un passo dalla mpi.

” Il nostro Artem Shablii ha trionfato ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle con un tempo straordinario di 8.99 (vento +0.4). Un risultato incredibile per un atleta che, arrivato a Fiumicino nel 2023 per sfuggire al conflitto in Ucraina, ha trovato qui da noi una seconda casa nell’atletica. Grazie Artem, siamo fieri di te! Te lo meriti tutto questo successo”, sottolinea con grande soddisfazione l’Atletica Villa Guglielmi.