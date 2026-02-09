Il Fiumicino S.C. 26 lotta, ma il derby va al Borgo Palidoro 1-0

Gara di solidità contro la capolista, ma un penalty all’85’ spegne le speranze rossoblù

Fernanda De Nitto

Il Fiumicino S.C. 26 esce sconfitto dal derby con il Borgo Palidoro nella partita tenutasi presso lo Stadio “Le Muracciole”, di Via Galtelli, ad Aranova.

La squadra locale ha perso nel modo più beffardo, con un rigore a 5 minuti dalla fine. Per tutta la partita il Fiumicino ha giocato una gara di solidità, compattezza ed organizzazione, riuscendo ad ingarbugliare la manovra della capolista che non ha mai creato seri pericoli.

Gli undici in campo pagano l’unica pecca di non aver saputo approfittare della superiorità numerica nell’ultimo quarto di gara, in cui il Borgo Palidoro, paradossalmente, si rende due volte insidioso fino a trovare il sorpasso all’85° su un penalty piuttosto discutibile per i giocatori ed i tecnici del Fiumicino.

Gli ultimi cinque minuti di gara sono stati affrontati dalla squadra locale con gran coraggio e determinazione, rimanendo anche in dieci, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio.

Il girone A del campionato di promozione vede ad oggi la capolista Borgo Palidoro, vincente sul Fiumicino, sola in testa alla classifica con 53 punti, mentre il Fiumicino S.C. 26 è sempre in una posizione di mezzo con 28 punti.

La prossima settimana la squadra locale affronterà in casa, presso lo Stadio Desideri, la compagine del Fonte Meravigliosa.