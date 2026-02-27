Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 27 Febbraio 2026

Pulmino in fiamme sul GRA, traffico rallentato allo svincolo Roma-Fiumicino

Operazioni di spegnimento in corso e rallentamenti per il fumo. Cause ancora da chiarire

 

 

Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo andato in fiamme nella corsia interna del Grande Raccordo Anulare, nello svincolo in direzione dell’autostrada Roma-Fiumicino.

 

 

Il pulmino andato a fuoco, per causa ancora da chiarire, ha avvolto l’intera area di una coltre nera e densa di fumo che sta costringendo gli automobilisti a rallentare al fine di evitare manovre pericolose a ridosso del veicolo, completamente arso dalle fiamme.

 

 

Da qui l’intervento dei soccorritori e la formazione di code a causa del fumo conseguente al rogo del mezzo.

 

 

Notizia in aggiornamento

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Grande Raccordo Anulare Incendio
Articoli correlati
Politica

Trasporto pubblico, Forza Italia illustra le novità delle Unità di Rete

venerdì, 27 Febbraio 2026
Cronaca

Pulmino in fiamme sul GRA, traffico rallentato allo svincolo Roma-Fiumicino

venerdì, 27 Febbraio 2026
Attualità

L’esercito dei giusti: quando la malattia diventa speranza

venerdì, 27 Febbraio 2026
Sapevi che...

Perdite d’acqua, blackout e serrature bloccate: cosa fare nelle situazioni urgenti

venerdì, 27 Febbraio 2026
Cronaca

A Fiumicino il convegno sul futuro dei trasporti

venerdì, 27 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci