Pulmino in fiamme sul GRA, traffico rallentato allo svincolo Roma-Fiumicino

Operazioni di spegnimento in corso e rallentamenti per il fumo. Cause ancora da chiarire

Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo andato in fiamme nella corsia interna del Grande Raccordo Anulare, nello svincolo in direzione dell’autostrada Roma-Fiumicino.

Il pulmino andato a fuoco, per causa ancora da chiarire, ha avvolto l’intera area di una coltre nera e densa di fumo che sta costringendo gli automobilisti a rallentare al fine di evitare manovre pericolose a ridosso del veicolo, completamente arso dalle fiamme.

Da qui l’intervento dei soccorritori e la formazione di code a causa del fumo conseguente al rogo del mezzo.

Notizia in aggiornamento