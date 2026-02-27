A Fiumicino il convegno sul futuro dei trasporti

L’incontro è stato propedeutico alla futura attivazione dell’Unità di Rete del Lazio, che sarà operativa dal prossimo 1 luglio

di Fernanda De Nitto

L’aula consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato il convegno promosso dal gruppo politico di Forza Italia Fiumicino riguardante il futuro della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale.

L’incontro è stato propedeutico alla futura attivazione dell’Unità di Rete del Lazio, che sarà operativa dal prossimo 1 luglio e che prevederà una nuova organizzazione del trasporto pubblico locale, da parte di Astral, che suddividerà la Regione in 11 ambiti omogenei, al fine di garantire una migliore integrazione tra i diversi mezzi di trasporto. Fiumicino sarà seguita dall’UDR1 “Tirreno Nord”.

Relatori dell’evento, al quale hanno partecipato diverse rappresentanze sindacali e degli autisti tutt’oggi impegnati nel servizio di Trasporto Pubblico Locale, sono stati il Presidente del Consiglio Comunale, nonché segretario di Forza Italia Fiumicino Roberto Severini, che ha aperto i lavori dell’aula, insieme con il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore ai Trasporti Angelo Caroccia, il Presidente Astral Spa Giuseppe Simeone, il consigliere di amministrazione Cotral Spa Barbara Mannucci, il Vice presidente del Consiglio Regione Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi, il Presidente della VI Commissione Trasporti regionale Cosmo Mitrano, insieme con la Presidente della Commissione consiliare trasporti Francesca De Pascali, che ha coordinato il convegno, ed i consiglieri comunali di Forza Italia Alessio Coronas, Valentina Giua e Mario Balletta.

“Stiamo attenzionando la nuova proposta regionale di gestione del servizio di trasporto pubblico locale ed affronteremo con serietà quanto pianificato dall’Astral per il nostro territorio. Insieme con gli uffici cercheremo di valutare le tipologie di intervento proposte dall’ente tentando come amministrazione di far fronte alle varie mancanze rispetto ad alcune linee che saranno soppresse, con un investimento totale di 3 milioni di euro destinato alla gestione delle tratte interne, che andranno ad essere tagliate dal piano regionale”, ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

Grande attenzione da parte della platea alla relazione del Presidente Astral, Giuseppe Simeone, che ha descritto la nuova UDR come una rivoluzione per la Regione, da sempre abituata a parcelizzare il Tpl, che sarà invece garantito per ogni territorio del Lazio, anche i più piccoli, mediante una rete integrata di collegamenti e servizi.

“Primariamente i vari comuni del Lazio hanno preso poco in considerazione questa nuova visione di trasporto, mentre ad oggi stiamo chiamando tutte le amministrazioni affinché ci presentino i loro progetti di esercizio comparandoli con i nostri – ha dichiarato il Presidente Astral Simeone, aggiungendo – Per Fiumicino abbiamo consegnato oggi nelle mani del Sindaco il piano di esercizio dove sono indicate le tratte che Astral garantirà sul territorio, invitando l’amministrazione a porre le eventuali modifiche sulla base delle esigenze specifiche della città. La ditta che si occuperà del servizio per l’unità di rete riguardante il territorio sarà la Bus International Service Srl, che si è aggiudicata la gara”.

Nel convegno sono state anche illustrate le novità riguardanti la futura gestione della bigliettazione ed erogazione dei titoli di viaggio, per la quale vi è già in atto una nuova modalità di abbonamento con il “Metrobus Plus UDR”, il quale semplificherà l’accesso al trasporto pubblico regionale.

Da parte di Cotral Spa è, invece, in corso una importante opera riguardante il decoro della città con un incremento e ristrutturazione delle pensiline anche sul territorio di Fiumicino.

L’Assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia, ha poi elencato le reali criticità dell’unità di rete, specificando che: “Circa la metà delle linee del nostro Trasporto Pubblico Locale saranno soppresse dal piano di esercizio proposto da Astral, soprattutto i collegamenti con il nord del territorio o le corse supplementari per gli studenti tra Maccarese ed Ostia. Il piano regionale, stilato circa nel 2019, non contempla, ad oggi, neanche il capolinea dei mezzi di Piazzale Traiano Imperatore e la stazione di Maccarese. Per tale ragione è necessario un lavoro capillare con Astral ed anche da parte dell’amministrazione, con un servizio da realizzare ad hoc per far fronte ai disagi che si andranno a creare, garantendo un Tpl soddisfacente per le esigenze di studenti e pendolari” – ha concluso Caroccia.

Le prossime settimane saranno dense di incontri operativi, da parte dell’amministrazione e dei diretti interessati del Tpl, volti a definire un concreto piano integrato tra la proposta regionale e le future azioni locali.