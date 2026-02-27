Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 27 Febbraio 2026

Trasporto pubblico, Forza Italia illustra le novità delle Unità di Rete

Severini: “Il 1° luglio avvio di una nuova fase per la mobilità cittadina”

 

 

Un incontro per fare il punto sulle novità del trasporto pubblico locale in vista dell’entrata in vigore delle Unità di Rete regionali, prevista per il prossimo 1° luglio. È quanto emerso dal convegno promosso in sala consiliare dal segretario comunale di Forza Italia Roberto Severini, al quale hanno partecipato rappresentanti della Regione Lazio, di Astral e Cotral, insieme all’amministrazione comunale.

 

 

L’iniziativa è stata presentata come un momento di confronto con cittadini e operatori del settore per illustrare i cambiamenti organizzativi che interesseranno il servizio e raccogliere osservazioni sulle criticità del territorio.

 

 

“Si tratta di un nuovo modo di concepire il trasporto pubblico e la mobilità – ha spiegato Severini – I primi mesi saranno di assestamento, ma l’obiettivo indicato dalla Regione è quello di rendere il servizio progressivamente più efficiente attraverso una maggiore integrazione”.

 

 

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del possibile ritorno della ferrovia nel cuore del centro storico, progetto sul quale, secondo il segretario azzurro, si sarebbe riaperto un dialogo istituzionale dopo una fase di stallo.

 

 

All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Mario Baccini, l’assessore ai Trasporti Angelo Caroccia e i rappresentanti delle aziende regionali coinvolte nella gestione del servizio.

 

 

L’avvio delle Unità di Rete rappresenta una delle principali novità nel sistema di mobilità regionale e sarà accompagnato, nelle prossime settimane, da ulteriori confronti tecnici e istituzionali finalizzati a definire l’impatto operativo sul territorio comunale.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Severini Trasporto Pubblico
