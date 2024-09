“Gran Prix Città di Fiumicino” le acque di Fiumicino palcoscenico di un evento sportivo senza precedenti

A sfidarsi oltre centocinquanta piloti, i migliori del panorama italiano

di Fernanda De Nitto

Nelle giornate di oggi e domani, presso lo specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari (ex Piazzale Mediterraneo), si terrà la finale del Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2024 “Gran Prix Città di Fiumicino – Trofeo Regione Lazio”.

Le acque di Fiumicino in questi giorni sono palcoscenico di un evento sportivo senza precedenti. Una competizione spettacolare che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati e curiosi, che potranno vedere da vicino le competizioni organizzate per l’assegnazione degli ambiti titoli italiani, nelle diverse discipline della Moto d’Acqua.

L’iniziativa organizzata dall’Associazione Sportiva Cast Sub Roma 2000, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, consta del Patrocinio della Regione Lazio, dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Ad occuparsi dei servizi di sicurezza e soccorso, oltre che le Forze dell’ordine e la Polizia Locale presenti in loco, anche le associazioni di volontariato del territorio, tra cui l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana Comitato di Fiumicino.

Per oggi il programma del campionato prevede le prime manche di gara, mentre domani, domenica 22 settembre, vi saranno le prove libere e nel pomeriggio le ultime manche delle competizioni, alle quali seguiranno le premiazioni.

A sfidarsi nel mare di Fiumicino, nelle immediate vicinanze della battigia, oltre centocinquanta piloti, i migliori del panorama italiano, su un circuito che è stato realizzato nel contesto di un vero e proprio teatro naturale, in modo tale che il pubblico presente possa seguire le competizioni da una distanza ravvicinata.

Tra i partecipanti vi sono anche ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 18 anni, che gareggiano su moto d’acqua di ultima generazione, motorizzate con propulsori a basso impatto ambientale.

L’obiettivo dell’evento non è solo quello di valorizzazione questa affascinante disciplina sportiva ma anche far conoscere le ricchezze della nostra terra, con l’allestimento di un’area dedicata alle preziose risorse enogastronomiche del territorio laziale, offrendo un perfetto connubio tra il brivido dello sport e la passione per il buon cibo.

A testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino all’evento, il Sindaco Mario Baccini sarà presente questa sera alla manifestazione, premiando il “Best Young Drivers”, vincitore del titolo italiano 2024, salutando e ringraziando tutti i campioni in gara presenti nel villaggio Hospitality di Piazzale Molinari.