Fregene 1948, al via la preparazione per la nuova stagione in Eccellenza

Confermato il gruppo protagonista della promozione, con nuovi innesti di esperienza e numerosi giovani. Il campionato inizierà il 6 settembre

Il Fregene 1948 ha ufficialmente iniziato il proprio cammino verso la stagione calcistica 2026/2027. Nella giornata di lunedì 3 agosto, la formazione biancorossa si è ritrovata per dare il via alla preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

La società ha scelto di ripartire dal gruppo che, nella passata stagione, è stato protagonista della vittoria del campionato di Promozione. Numerose, infatti, le conferme nella rosa a disposizione di mister Mauro Natalini.

Continueranno a vestire la maglia biancorossa il capitano Marco Stendardo, Mattia Scifoni, Alessio Davì, Francesco Rizzitelli, Matteo Tollardo, Marco Zambrini, Simone Bloise, Loris Gallinari, Lorenzo Guagliano, Flavio Di Vilio, Manuel Sardone, Francesco Cardiero, Mattia Natalini e il portiere Alessio Pacelli.

Accanto ai protagonisti della promozione sono arrivati alcuni rinforzi destinati ad aumentare esperienza e qualità dell’organico. Per il reparto offensivo sono stati ingaggiati Mouhamed Accrachi, reduce dalle esperienze con Tivoli e Aurelia Antica Aurelio, e Luca Cifarelli.

Quest’ultimo, fortemente voluto da mister Natalini, torna a Fregene dopo due stagioni. In difesa, invece, sono arrivati Francesco Bruno, calciatore con esperienze maturate nei campionati di Serie C e Serie D, ed Edoardo Giustini, proveniente dalla W3 Maccarese.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla linea verde, con l’inserimento di numerosi giovani calciatori. Tra i pali è arrivato Damiano Sannino, portiere classe 2009 proveniente dal Trastevere.

Il reparto difensivo è stato rinforzato con Simone Solletta, classe 2008 proveniente dall’Aurelia Antica Aurelio, Matteo Frola, classe 2009 della Longarina TSS, e Francesco Capogreco, anche lui classe 2009, arrivato dal Trastevere.

A centrocampo il Fregene potrà contare su Tommaso Fini, classe 2007 proveniente dalla W3 Maccarese, Luca Balzano, classe 2008 dell’Ostiantica, Leonardo Leone, classe 2009 proveniente dall’Unipomezia e con un passato nell’Urbetevere, e Andrea Di Saverio, classe 2008 arrivato dalla W3 Maccarese dopo le precedenti esperienze con Campus Eur e Vigor Perconti.

Completano il gruppo dei nuovi giovani gli attaccanti Matteo Bortila, classe 2009 proveniente dal G. Castello, e Marco Scarpellini, classe 2006 della W3 Maccarese.

Intanto, il Comitato Regionale Lazio ha già comunicato le date principali della nuova stagione per il campionato e la Coppa Italia di Eccellenza. La prima giornata di campionato è in programma domenica 6 settembre, mentre il turno preliminare di Coppa Italia, che si disputerà in gara unica, si giocherà giovedì 10 settembre.

I gironi e i calendari ufficiali saranno resi noti alla fine di agosto. Per il Fregene 1948 prende così il via una nuova avventura, con l’obiettivo di affrontare da protagonista il ritorno nel massimo campionato regionale.