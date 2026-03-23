Fiumicino SC 26, tre punti d’oro in casa: battuto 2-1 il Pescia Romana

Gara intensa e combattuta: apre Ferrandu, raddoppia Cifarelli, accorciano gli ospiti nel finale

di Fernanda De Nitto

Si conclude con il risultato positivo di 2 a 1 per il Fiumicino SC 26 la ventiduesima giornata del campionato di promozione, Girone A, che nella partita casalinga vince sulla compagine del Nuova Pescia Romana 2004.

Presso lo Stadio Pietro Desideri, davanti ad un numerosa tifoseria accorsa per sostenere la squadra locale, vanno in scena novanta minuti di puro spettacolo calcistico.

Il primo tempo si apre con un buon avvio del Pescia Romana e l’occasione iniziale con tiro di poco a lato. Poi la partita è leggermente in stallo, fino al 41′ minuto quando Ferrandu si inserisce su un retropassaggio di testa del difensore, troppo debole, e di prima insacca alle spalle del portiere. Il bomber con questa azione ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua freddezza e maestria di gioco.

Tante le chance nella ripresa, a partire da un’azione avversaria di mischia con gran parata di Imbastaro, per arrivare al raddoppio del Fiumicino con il penalty di Cifarelli al 28′ minuto.

Gli ospiti del Nuova Pescia Romana accorciano successivamente le distanze con un gol, anch’esso per rigore, al 44′, ma è ormai è troppo tardi.

La squadra locale fa un grandissimo balzo in avanti, dinanzi alla sua tifoseria entusiasta e festante, che serviva per reagire con fervore al ko della scorsa settimana.

Adesso il Fiumicino, con la sua posizione di mezzo nella classifica del campionato di promozione, girone A, affronterà, nella dodicesima giornata di ritorno, la prossima domenica 29 marzo, fuori casa, la compagine del Real Campagnano.

FIUMICINO SC 26 – A.S.D. NUOVA PESCIA ROMA 2004 2-1

FIUMICINO S.C. 26: Imbastaro, Lombardi, Di Loreto, Marvulli, Trinchi, Mangione, Munaretto, Frasca, Cifarelli, Ferrentino, Ferrandu. A disp. Cerquetti, Albisi, Trimeliti, Ciaffaroni, Grappasonni, Di Lemma, Cococcia, Maduka, Scarpetti. All. Albano

N. PESCIA ROMANA 2004: Angelucci, Siclari, Picchianti, Marzi, Palmisani, Chiappini, Martelli, Maresi, Micoli, Giambi, Iannilli. A disp. Priori, Codoni, Lelli, Pisaturo, Mecarelli, Malservigi, Angelini, Issah, Alcala Evingue. All. Codoni

Arbitro: L. Orlandella

Assistenti: C. Borea – F. Busatti.

Reti: 41′ pt Ferrandu, 28′ st Cifarelli Rig., 44′ st Lelli Rig.