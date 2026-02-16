Fiumicino S.C. 1926, occasione sfumata: solo 2-2 contro il Fonte Meravigliosa

Al Desideri i rossoblù allungano la striscia positiva ma resta il rammarico
di Fernanda De Nitto
Si è concluso con il risultato di 2-2 la sfida casalinga del Fiumicino S.C. 26 contro la squadra romana del Fonte Meravigliosa.
Nella 23° giornata del campionato di promozione, girone A, la squadra locale, nella partita tenutasi presso lo Stadio Desideri, non riesce ad andare oltre il pareggio.
La squadra del Fonte Meravigliosa segna al 13° del primo tempo con un gol di Russo, cross basso sulla sinistra e tapin sul secondo palo. Il risultato viene ribaltato in due minuti, dapprima con la rete di Maduka al 27’ e dopo con il gol del vantaggio messo a segno da Lombardi, di testa sul cross dalla sinistra di Cifarelli.
Ad inizio ripresa però il Fiumicino subisce lo svantaggio con la rete del Fonte Meravigliosa al 2° minuto, che con un’azione insistita dapprima porta il portiere Imbastaro a parare, ma il Fiumicino non libera e un tiro successivo di Fratocchi dal limite si infila all’angolino.
La compagine locale impatta al Desideri con il sesto risultato utile di fila tra le mura amiche. Nonostante la gran mole di occasioni prodotte, compresa la traversa di Mangione e due chance da distanza di Ferrandu, non ha girato al meglio per la squadra casalinga.
La prossima settimana il Fiumicino sarà di nuovo in casa con la sfida contro il Tolfa. Ad oggi la squadra locale è sempre in una posizione di metà classifica con 29 punti.
FIUMICINO S.C. 1926 – FONTE MERAVIGLIOSA 2-2
FIUMICINO S.C. 1926: Imbastaro, Lombardi, Di Loreto, Trinchi, Mangione, Ferrentino (10’ st Di Battista), Frasca (24’ st Trimeliti), Maduka (35’ st Fraglica), Cifarelli (10’ st Alesi), Perocchi (10’ st Ferrandu), De Nicolo
FONTE MERAVIGLIOSA: Bovani, Fattori (41’ st Bisozzi), Fratocchi, Lunardi (22’ st Varani), Mangano (32’ st Taddei), Mastromattei (28’ pt Lequaglie), Mosetti, Reddavide, Russo, Straniero, Vitale; Lequaglie (36’ st Liberati)
Arbitro: G. Peluso
Assistenti: V. Conversa – R. Falcidia
Reti: 12’ pt Russo, 27’ pt Maduka, 28’ pt Lombardi, 2’ st Fratocchi