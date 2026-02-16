Giardino Quinto Pasquini: un bene restituito alla città che merita rispetto

Inaugurato nel maggio 2022 e rinato grazie ai volontari dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, oggi il parco lungo Viale Traiano è nuovamente vittima dell’inciviltà

Gentile Direttore, scrivo per portare all’attenzione della cittadinanza una situazione che amareggia profondamente molti residenti: il Giardino Quinto Pasquini, situato lungo Viale Traiano, viene troppo spesso utilizzato come discarica a cielo aperto da persone che non hanno alcun rispetto per i beni comuni.

Eppure stiamo parlando di un luogo che rappresenta molto per la nostra comunità. Il parco, inaugurato nel maggio 2022, ospita il Monumento ai Caduti del Mare ed è frutto di un grande lavoro di recupero e di amore per il territorio.

Dopo anni di degrado, l’area è tornata a splendere grazie all’impegno di circa quaranta volontari dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, che hanno bonificato la zona, installato nuove recinzioni in ferro, ristrutturato l’edicola con la sacra immagine della Madonna, curato il verde e i vialetti, restituendo alla cittadinanza un piccolo ma prezioso parco pubblico, oggi punto di aggregazione e memoria.

Vedere questo spazio trasformato in un luogo dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere è uno schiaffo non solo al decoro urbano, ma soprattutto al lavoro di chi ha dedicato tempo, energie e passione per ridargli dignità.

Un parco pubblico è patrimonio di tutti e, proprio per questo, deve essere rispettato da tutti. È necessario che vi sia maggiore attenzione, controlli più frequenti e, soprattutto, un rinnovato senso civico da parte di chi vive la città ogni giorno. Non possiamo permettere che l’inciviltà di pochi vanifichi l’impegno di tanti.

Confido che questa segnalazione possa stimolare una riflessione collettiva e, soprattutto, un cambiamento concreto.

Lettera inviata da: Franco F.

