Fiumicino, conclusa la maratona di calcio femminile

Quattordici le formazioni partecipanti. Vince “Baldoria”.

di Roberto Saoncella

Si è conclusa ieri mattina, domenica 7 luglio, alle 9:30, dopo 13 ore continuative, “La notte più pazza dell’anno“, la maratona di futsal femminile organizzata tra sabato e domenica presso il campo Garbaglia a Fiumicino. A vincere è stata la squadra della “Baldoria“, che anche quest’anno si è portata via il primo premio senza troppi rivali. “È stata una nottata di calcio, ma soprattutto di tanto divertimento tra”, ha dichiarato Valentina la responsabile dell’organizzazione.

Quattordici le squadre partecipanti e oltre la vincitrice del primo gruppo, denominato “serie A”, nella categoria “Coppa Italia” le vincitrici sono state “le Bonazze“, alla loro prima esperienza notturna. Infine per la categoria principianti, detta per l’occasione “Pippa League”, vincono le Patatinaikos.

Tanta la gente che ha partecipato tra il pubblico e quando il sole è tornato a splendere, cornetto e cappuccino per tutte le sopravvissute e poi a casa a dormire. Appuntamento per chi vorrà cimentarsi in questa avventura, per luglio 2025 con la 27esima edizione.