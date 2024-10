Eccellenza, l’Aranova vince il derby contro il Fiumicino con un rigore di Milani (FOTO)

Il jolly Lorenzo La Ruffa festeggia le sue 200 partite con la casacca rossoblù. Il mister Lodi “Il Fiumicino meritava il pareggio”

di Umberto Serenelli

L’Aranova prevale nel derby contro il Fiumicino grazie a un penalty trasformato da Milani. Al “Pietro Desideri” di Fiumicino non è mancato lo spettacolo perché si sono affrontate due squadre attrezzate e alla fine l’esperienza dell’undici caro al presidente Andrea Schiavi è riuscito a spuntarla. “Per quello che si è visto sul rettangolo di gioco – precisa il mister del Fiumicino, Cristian Lodi – il pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Questo alla luce del fatto che prima del calcio di rigore l’arbitro ha sorvolato su un fallo a nostro favore. È andata così. Ora però dobbiamo tornare a lavorare per riprendere la nostra marcia verso la salvezza”.

Avvio del match all’insegna dei padroni di casa con un insidioso tiro-cross di Pischedda che si perde di poco sul fondo. Al 9’, ci prova dal limite De Nicola ma con scarso successo. Al quarto d’ora è sempre l’attivo De Nicola a svettare di testa ma la conclusione è fuori bersaglio. Al 22’, si fa viva l’Aranova con centro di Milani deviato senza successo da Germoni. È Trinchi, al 26’, a calciare oltre la trasversale. Al 28’, prodezza di Fraschetti che respinge un tiro ravvicinato di Teti. Al 36’, Sargolini si destreggia bene e lascia partire una conclusione bloccata a terra dall’attento Zonfrilli. Al 39’, Milani lanciato a rete viene messo a terra dall’estremo difensore locale in uscita: l’arbitro indica il dischetto della massima punizione. Dagli undici metri calcia lo stesso Milani che porta in vantaggio gli ospiti. I secondi 45’ si aprono con un ghiotto invito di La Ruffa per Teti che non arriva alla deviazione decisiva. Al 18’, è ancora La Ruffa a suggerire per Necci il cui diagonale è fuori dallo specchio della porta. Alla mezz’ora, tracciante di Pizarro messo in angolo da Zonfrilli. Con il trascorrere dei minuti il ritmo cala e il confronto si chiude con la vittoria dell’Aranova.

“Sono soddisfatto di questo successo perché la squadra si è sacrifica su un difficile terreno contro una temibile e aggressiva avversaria – precisa l’allenatore dell’Aranova, Pierluigi Vigna -. Stiamo acquisendo la giusta mentalità e questo è motivo di crescita». Tra le note liete del derby il record eguagliato da Lorenzo La Ruffa con la sua 200ma partita con la casacca dell’Aranova. «Questo traguardo è motivo di soddisfazione – ci confida a fine gara il jolly rossoblù – che coincide con un’importate vittoria contro una squadra e su un terremo temibile. La nostra mentalità vincente è stata decisiva anche in questo sofferto derby”.

FIUMICINO – ARANOVA 0-1

FIUMICINO: Fraschetti, Lombardi, Prato (36’ st Margulli), Bartocci, Trinchi, Spagnoletti, Di Loreto (12’ st Maccari), De Nicola (22’ st Munaretto), Sargolini, Pischedda (30’ st Di Michele), Frasca (25’ st Pizarro), Jurgens. In panchina: Cococcia, Diandra, Clementucci. All. Lodi.

ARANOVA: Zonfrilli, La Ruffa, Germoni, Lo Duca, Pollace, Pucci, Necci (37’ st Cupperi), Marino, Teti, Milani (14’ st Mastrandrea), Piciollo (1’ st Battaiotto). In panchina: Manetti, Astolfi, Guerra, Dell’Uomo, Ferreri, Nardella. All. Vigna.

Arbitro: Carucci di Roma.

Collaboratori: Colizzi e Guglielmi di Albano Laziale.

Rete: 40’ pt Milani (rig.)

(Foto Umberto Serenelli)