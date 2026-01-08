Domenica torna il Campionato invernale di Roma con 71 barche a vela protagoniste

L’appuntamento è organizzato dal Circolo velico Fiumicino e la regata si disputerà davanti al pontile di Ostia

di Umberto Serenelli

Domenica mattina 71 barche iscritte al Campionato invernale di Roma torneranno a fidarsi a colpi di vela. Si disputa la quinta giornata del classico appuntamento invernale che si svolge davanti al litorale di Ostia, tra il pontile e il porto di Roma, e vedrà protagonisti i gusci iscritti alle cinque categorie: Regata, Gran Crociera, Costiera, Minialtura, Vele bianche.

Gli scafi che prenderanno parte all’evento, organizzato dal Circolo velico Fiumicino, hanno già disputato cinque prove e in testa alla categoria Regata troviamo “Nautilus Mai Tai Roa” dello skipper Giuseppe Stillitano inseguito da “Geez” di Angelo Lubino e da “Semper fox” di Paolo Colangelo. Quest’ultimi due si trovano a pari merito nella classifica, con 23 punti, e dovranno fare attenzione al ritorno di “Foxy Lady” di Giuseppe Rastelli. Leader della Gran Crociera è “Gaia” di Andrea Proietti che dovrà guardarsi dall’ambizioso Massimiliano Cataldi al timone di “Bijou”, mentre alle sue spalle spunta l’agguerrita “Kika2” di Stefano Nicolò del club Tecnomar.

Guida la Costiera, che si svolge su un campo di 8 miglia privo di boe e definito solo dalle coordinate geografiche, la barca “First Fun” del cantiere Nautilus, quindi “La Vage aux Folles” e in terza posizione “Allegro appassionato” del circolo locale.

Domina la categoria Vele bianche lo scafo “Trip” di Mauro Tripiciano e subito dopo “Joshua” di Emma Albani e “Altrove” di Alessandro Salvatori. In testa alla categoria Minialtura c’è “Se po fa III”, un modello Dufour del Circolo velico Fiumicino, tallonato da “Spiffero” dello skipper Guglielmo Carducci e subito dopo da “Mada” di Pietro Prestininzi con 16 punti.