Domenica 9 febbraio si svolgerà la “CorriFregene” che entra negli eventi di caratura nazionale

Riflettori puntati su Luca Scaramucci chiamato a tris nella 21 km

di Umberto Serenelli

Il prossimo 9 febbraio è previsto il tradizionale appuntamento con la “CorriFregene”. Organizzata dall’Ascd Isola Sacra, la nuova edizione presenta una grossa novità annuncia dal presidente del sodalizio isolano.

“In considerazione della notevole partecipazione registrata negli anni passati, l’appuntamento per gli appassionati della corsa su strada fa un vero e proprio salto di qualità – precisa Paolo Marino – Dal calendario regionale si trasferisce a quello nazionale con il parere positivo della Federazione. Per l’organizzazione questo è motivo di soddisfazione e premia il nostro impegno”.

La caratura nazionale certamente influirà sul numero degli iscritti che la passata edizione erano superiori a 1.600 runners in rappresentanza di circa 165 società provenienti dal centro Italia. Non da escludere che al nastro di partenza si possano presentare circa 2mila atleti. Come di consueto il percorso si snoderà lungo le strade cittadine dove i podisti si sfideranno sulla 10 km, la 21 e sulla dura 30 chilometri.

La partenza è prevista alle 8.45 sul lungomare di Levante all’altezza dell’hotel Corallo di Fregene. Per il momento tanti i nomi di atleti candidati al successo e quindi pronti a darsi battaglia per salire sul gradino più alto del podio.

A Fiumicino i riflettori sono puntati su Luca Scaramucci (Ascd Isola Sacra) che ha vinto per due anni consecutivi la 21 km. È ovvio che le attenzioni degli appassionati sono rivolte al tris del giovane e ambizioso Luca.