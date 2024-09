Colpo grosso per la Supernova Fiumicino, tesserato il 2004 Tripodi

“Ringrazio società e coach per l’opportunità, sono pronto a lavorare duro”

La Supernova Fiumicino non si ferma, prosegue a ritmo spedito la costruzione del roster che tra una decina di giorni farà il suo debutto nel campionato di C Unica.

Dopo tante riconferme ecco una novità accattivante, il club rossonero annuncia di aver tesserato l’ala classe 2004 Matteo Tripodi considerato tra i migliori giovani del panorama regionale e non solo.

Il neo rossonero è cresciuto nell’Alfa Omega, dopodiché inizia a far parlare di sé nei campionati giovanili di Eccellenza con l’Honey Sport City (terzo posto e quarto posto con l’under 15 e l’under 16 alle Finali Nazionali) e con il Bologna San Lazzaro dove oltre all’under 16, 18 e 19 gioca anche nel campionato prima di Serie B o poi di C Gold con tanto di promozione finale. Nella scorsa stagione, invece, ha giocato con il Basket Gualdo in C conquistando un posto nei playoff. Ma in questi anni c’è stato anche un pò di azzurro della Nazionale italiana a condire il percorso di Tripodi: partecipazione al Trofeo Bam con l’under 14, terzo posto al Torneo dell’amicizia con l’under 15, convocazione con l’under 16.

Ma ora è tempo del rosso e del nero, è tempo della Supernova: “Sono davvero entusiasta dell’opportunità che ho potuto cogliere, arrivo in un gruppo con tanti giocatori esperti dai quali potrò apprendere in ogni singolo allenamento – ha dichiarato Matteo Tripodi – Stessa cosa accadrà anche con lo staff tecnico che si è dimostrato subito disponibile e collaborativo. Sono sicuro che questi due aspetti diventeranno il fattore fondamentale che ci permetterà di poter arrivare in cima. Ringrazio società e coach per l’opportunità, sono pronto a lavorare duro per crescere sempre di più e per aiutare la squadra a raggiungere i risultati che ci dovranno regalare grandi soddisfazioni a fine stagione”.