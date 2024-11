Campionato di Promozione Girone C: “FREGENE MACCARESE – FC MONTENERO 3-2”

Nell’undicesima giornata i ragazzi di Mister Natalini raggiungono il sesto posto in classifica

Ennesima vittoria del Fregene Maccarese che, sul terreno dell’Aristide Paglialunga, vince per 3-2 sulla F.C. Montenero.

I padroni di casa vanno in gol nel primo tempo e la rete del vantaggio è siglata dal Di Vilio al 20’pt. Passano quattro minuti e il Fregene si ripete con Scifoni che mette a segno il 2-0. Il terzo gol arriva al 43’st con il numero nove Di Pilato (vedi foto). Prima della fine del primo tempo la FC Montenero accorcia le distanze con Gallo.

Nella ripresa gli ospiti accorciano ulteriormente le distanze con Pisacane al 10’st. Sono molte le occasioni non finalizzate dal Fregene, tra le quali due nitide per Di Pilato, la prima al 18’st a tu per tu con il portiere ospite, la seconda al 30’st, colpendo in pieno la traversa avversaria.

I ragazzi di Mister Natalini raggiungono il sesto posto in classifica, condiviso con l’Atletico Torrenova, per un totale di 17 punti conquistati. Domenica prossima il Fregene Maccarese affronterà la delicata trasferta in casa della Fonte Meravigliosa.

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Rizzitelli, Natalini. Davì S. (41’pt Davì A.), Guagliano (36’st Territo), Stendardo, Di Vilio (34’st Gulli), Greco, Di Pilato (44’st Scerrati), Gallinari (27’st Colace), Scifoni. A disp:. Teti, Ilari, Marchese, Toscano. All.: Natalini.

MARCATORI: 20’pt Di Vilio, 24’pt Scifoni, 43’pt Di Pilato (F), 45’pt Gallo, 10’st Pisacane (M).