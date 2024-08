Calcio: primo test dell’Ostiamare, apprezzato dai tifosi presenti sugli spalti dell’Anco Marzio

Il “patron” dei tirrenici Roberto Di Paolo: “In campo ho visto un gruppo di qualità”

di Umberto Serenelli

Dopo la dura fase di preparazione arriva il primo test in famiglia per l’Ostiamare. Sugli spalti dello stadio Anco Marzio i molti appassionati biancoviola hanno assistito ad una partitella e iniziato a vedere all’opera i nuovi acquisti il cui tasso tecnico ha destato un’ottima impressione.

Come predica da alcune settimane il mister Simone Minincleri le parole d’ordine sono: “gioco aggressivo”. Così infatti è stato e ciò in considerazione che era solo la “prima” con i giocatori ancora imballati dal duro lavoro. Sono comunque state piacevoli le trame di gioco del rinnovato gruppo, abile già a far girare la sfera nella zona centrale del rettangolo verde caratterizzata da una fitta ragnatela di passaggi.

Non sono mancate le accelerazioni soprattutto lungo le fasce laterali grazie ai lanci ispiratrici di Angiulli. “Sono, tutto sommato, soddisfatto dell’impegno messo in campo dai ragazzi che mi sono apparsi già in buona condizione – precisa Minincleri – Essendo un collettivo completamente rinnovato abbiamo bisogno di tempo per rodare i meccanismi. Considerato, inoltre, che lavoriamo da circa 10 giorni questa prima uscita direi che è stata ricca di indicazione per le mie idee che contemplano un collettivo aggressivo. Ora dobbiamo continuare a lavorare perché c’è ancora molto da fare”.

Gli fa eco il direttore sportivo. “Abbiamo iniziato a mettere minuti sulle gambe appesantire dai giocatori impegnati nella fase di preparazione – commenta Adriano D’Astolfo – Una partitella che è servita per far assimilare le prime direttive del mister in vista dei primi impegni ufficiali”.

Tra i tifosi presenti sugli spalti anche il presidente Roberto Di Paolo. “La ristrutturazione dell’impianto procede seguendo la fase progettuale che ha visto ricostruita la tribunetta che accoglierà il pubblico locale – sottolinea il ‘patron’ – Ora mi aspetto che i tifosi tornino a gremirla per dare alla squadra quella marcia in più. Per quanto invece riguarda il valore dell’attuale Ostiamare sono fiducioso perché in campo ho visto all’opera un gruppo con tanta qualità. Siamo sulla strada giusta ora spetta ai ragazzi confermare le nostre aspettative che prevedono il completamento della rosa con altri acquisti di categoria per contribuire a esaltare le prestazioni di un team che misurerà le sue ambizioni in un raggruppamento di alto livello”.

Questo anche in base alla grossa novità del cambio di girone che ha inserto i gabbiani in quello umbro-toscano, ritenuto di livello superiore rispetto a dove militavano la scorsa stagione i lidensi. Intanto, è stato ufficializzato l’impegno di Coppa Italia di serie D che vedrà i lidensi, domenica 1 settembre, affrontare la vincente dello scontro tra Olbia e Ilva Maddalena. Se dovesse passare il turno l’Olbia, all’Anco Marzio giocherà il centrocampista Cristian Totti, figlio di Francesco.