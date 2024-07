Calcio: Mister Simone Minincleri è il nuovo allenatore dell’Ostiamare

La società lidense ha perfezionato l’acquisto di Marzio Pica, Karim Ouali e Nicolas Di Filippo

di Umberto Serenelli

“L’Ostiamare giocherà un calcio offensivo, vincente e soprattutto moderno”, sono le prime parole del neo-mister Simone Minincleri (vedi foto) chiamato ufficialmente dal club tirrenico a guidare i lidensi in serie D per la stagione 2024-25.

Il club del presidente Roberto Di Paolo ufficializza anche l’acquisto di tre pedine fondamentali per scacchiere biancoviola. Si tratta del difensore Marzio Pica, del centrocampista Karim Ouali e del centrale Nicolas Di Filippo. Dal 24 luglio è dunque previsto l’avvio della preparazione della comitiva biancoviola targata Minincleri.

“Per me questa è un’avventura del tutto nuova ma al tempo stesso è un’esperienza che sapevo mi sarebbe piaciuto affrontare – precisa il mister – Avere avuto questa opportunità sulla panchina dell’Ostiamare è sicuramente un grande traguardo. Per tale motivo ringrazio la società che mi ha dato grande fiducia”.

Pica, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e vanta esperienze in serie D oltre a quelle nella massima divisione del campionato di San Marino. “Le prime sensazioni sono positive – racconta il difensore – Sono molto contento per questa nuova esperienza che mi aspetta e di essere arrivato in un club con grandi ambizioni come l’Ostiamare”.

L’altro rinforzo è Karim Ouali, mezzala classe 2004 proveniente dall’Aquila. “Cercherò di dare il massimo per questi colori e per i tifosi che finalmente torneranno a vederci da vicino – afferma Ouali – Spero che ci spingano a dare tutto in ogni partita. Mi impegnerò sempre al 100% per dare il contributo vincente alla squadra”.

Il colpo più importare è aver portato sulla riva del Tirreno Nicolas Di Filippo il quale è vanta di aver vinto, per due stagioni consecutive, il campionato di serie D indossando la casacca di Pineto e Campobasso. “Metterò la mia esperienza al servizio del gruppo per cercare di provare a giocarci il campionato”, garantisce Di Filippo.