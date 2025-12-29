Calcio, l’Ostiamare vola e conquista il titolo di campione d’inverno

I gabbiani chiudono al primo posto il girone di andata davanti a blasonate squadre marchigiane e abruzzesi

di Umberto Serenelli

Grazie alla travolgente cavalcata del girone di andata, l’Ostiamare consolida il primato in vetta al girone F del campionato di serie D e conquista il titolo di campione d’inverno. I lidensi hanno avuto la capacità di fare meglio di alcuni blasonati club marchigiani e abruzzesi chiudendo in prima posizione, a quota 42 punti, davanti alle temibili Teramo e Ancona.

Tornano dunque a volare molto in alto i gabbiani che hanno inanellando numeri da capogiro con 13 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Tra i record eguagliati rientra una delle prime linee più prolifere, che ha messo a segno 35 reti, e la difesa più ermetica che vanta di aver subìto solo 10 gol grazie alla “saracinesca” Vertua.

Un’Ostiamare perfetta che inizia a vedere in lontananza la serie C, frena il Direttore sportivo ma esalta il ruolino di marcia di un gruppo solido e plasmato grazie anche alle mirate scelte.

“Sapevamo di aver creato un collettivo competitivo e consapevoli di questo abbiamo sempre guardato in alto – afferma Adriano D’Astolfo, ex bandiera dell’Ostiamare che ha iniziato a tirare i primi calci con la casacca biancoviola assieme a Daniele De Rossi – Onestamente non ci aspettavamo questi risultati esaltanti soprattutto perché siamo finiti in uno dei gironi più forti della serie D dove militano complessi dagli illustri trascorsi calcistici. Questi risultati sono il frutto di un lavoro di confronto e di scelte fatte dello staff tecnico a cui ha dato il suo valido contributo il patron De Rossi”.

Quali sono le squadre che potrebbero impensierire i tirrenici? “Basta guardare la classifica e alle nostre spalle vedi le agguerrite Teramo, Ancora e L’Aquila pronte a colpire – aggiunge D’Astolfo – Dobbiamo, dunque, continuare a mantenere la massima concentrazione anche durante lo svolgimento del girone di ritorno che è ricco d’insidie in quanto tutte le nostre avversarie ambiscono a battere la capolista. Abbiamo un piccolo vantaggio di punti e dobbiamo saperlo gestire con intelligenza. Personalmente credo in questo gruppo che ha mostrato tanta voglia di vincere e sarà proprio la sua forza a farci restare in alto”.

Anche se D’Astolfo non si sbilancia, Ostia pallonara sogna di tornare di nuovo in C ma c’è da risolvere il problema dello stadio “Anco Marzio”. La comitiva lidense è intanto tornata a allenarsi sul rettangolo verde di via Amenduni agli ordini del mister David D’Antoni che è entrato di prepotenza nei cuori dei fedelissimi.

“Il girone di andata è stato caratterizzato da ottime prove e i 42 punti raggiunti in classifica sono un buon traguardo anche se i conti si fanno a maggio – precisa il centrocampista Davide Buono (vedi foto) – Siamo partiti per disputare una stagione proiettata al vertice e abbiamo mantenuto le aspettative di chi ci segue con molta passione. Essere primi dopo 17 partite è senz’altro motivo di soddisfazione”.

La pausa natalizia arriva a proposito perché il gioco dell’Ostiamare, in occasione degli ultimi match casalinghi, è apparso un pochino appannato e la prima linea con le polveri bagnate. “La pausa ci consentirà di recuperare energie – conclude Buono – in vista del match contro l’Ancona in casa domenica prossima”.