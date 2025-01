Calcio, l’Ostiamare di De Rossi vince contro il Poggibonsi

Risolve il match una rete di Vagnoni, uno dei migliori in campo

di Umberto Serenelli

Buona la prima per la gestione Daniele De Rossi alla guida dell’Ostiamare. La compagine tirrenica, infatti, vince all’Anco Marzio contro il Poggibonsi e davanti a circa 200 tifosi.

L’1 a 0 finale calza stretto ai gabbiani che hanno avuto molte occasioni per rendere più consistente il risultato finale. La poca incisività della prima linea e le polveri bagnante della stessa non hanno consentito ai lidensi di fare una goleada. Il reparto centrale è invece stato super con mirate ripartenze che hanno strappato gli applausi degli accorsi.

Avvio del confronto con i padroni di casa subito in avanti. Al 1’, un tiro dal limite di Kouko chiama Pacini a una deviazione in tuffo. Al 3’, punizione di Pinna per Frosali la cui conclusione è fuori bersaglio. Il Poggibonsi prendere le misure ai bianco-viola e, al 17’, si fa pericoloso con Mignani in mischia. L’undici di Minincleri non ci sta e, al 25’, l’ottimo Vagnoni, tra i migliori in campo, lascia partire una “fiondata” dal limite a cui si oppone in tuffo l’estremo difensore.

Alla mezz’ora, è bravo Morlupo a intercettare una punizione di Mignani. Al 36’, dall’Anco Marzio si leva un boato, cosa che non si sentiva da tempo, grazie al gol-partita “Made in Vagnoni”. Il numero 6 infatti conquista la palla a centrocampo e, dopo una serie di slalom, smista lungo il corridoio destro per Kouko il quale si allarga sulla fascia e confeziona un assist, mettendo al centro, dove arriva puntuale la deviazione vincente di Vagnoni.

I secondi 45’ si aprono con la partenza scoppiettante dei tirrenici che approfittano della maggiore incisività della prima linea con l’innesto di Mercuri. I lidensi continuano a tenere in mano le redini del gioco ma sono imprecisi davanti alla porta difesa da Pacini. Le occasioni più clamorose vengono mancate dallo sgusciante Mercuri che, al 43’ e 47’, manca due ghiotte occasioni per dare consistenza allo stringato risultato finale.

OSTIAMARE – POGGIBONSI 1-0

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella, Pinna, Frosali (39’ st De Crescenzo), Kouko (11’ st Mercuri), Rasi, Proietti (18’ st Marrali), Vagnoni, Persichini (46’ st Checchi), Mbaye (28’ st Lazzeri), Pontillo. A disp. Calabrese, Sacko, Perroni, Morano. All. Minincleri.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Martucci (28’ st Valori), Bigica (42’ st Boganini), Bellini, Vitiello, Massai (42’ st Boganini), Palazzesi, Premura, Borri, Mignani (33’ st Marcucci). A disp. Bruni, Pisco, Lepri, El Dib, Seri. All. Calderini.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

ASSISTENTI: Calanni di Barcellona P. di Gotto e Canale di Palermo.

RETE: 36’ pt Vagnoni.

NOTE: Ammoniti Frosali, Cabella, Bigica, Massai, Belli, Lazzeri, Premura. Angoli 7 a 2 per l’Ostiamare.