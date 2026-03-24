Calcio, l’Ostiamare a caccia della vittoria nel recupero di domani contro il Teramo

In caso di successo i lidensi tornerebbe a guidare la classifica del girone F di serie D

di Umberto Serenelli

C’è molta attesa per il recupero della partita tra Teramo e Ostiamare che si giocherà domani in terra abruzzese. Lo scontro al vertice si disputerà allo stadio “Bonolis” e si riprenderà dal primo minuto della ripresa, con i lidensi in vantaggio di 1 a 0 per effetto della rete messa a segno da Spinosa.

La partita era stata sospesa per un infortunio al polpaccio dall’arbitro. I laziali sono abbastanza consapevoli dei rischi che nasconde il match ma hanno dalla loro la determinazione e la voglia di tornare in vetta al girone F della serie D. In caso di bottino pieno, infatti, i lidensi tornerebbero a guidare il raggruppamento scavalcando l’Ancona, costretta domenica scorsa al pari interno.

“Il morale del gruppo è alto dopo il successo con l’Unipomezia – afferma l’attaccante Federico Cardella – siamo concentrati quanto basta per fare risultato a Teramo. Possiamo contare su un leggero vantaggio: dobbiamo quindi restare uniti e lottare per 45 minuti“.

Il bomber ha in mente di mettere a segno l’ottavo sigillo da quando indossa, dallo scorso fine gennaio, la casacca bianco-viola.

“Fisicamente sto bene ma soprattutto ho ritrovato una società al top – aggiunge Cardella – Un club che non nasconde le sue ambizioni in linea con una costante crescita seguita dalla vicinanza del patron Daniele De Rossi“.

Previsti due o tre pullman di tifosi al seguito della squadra per dare a Piroli&Co la carica giusta.

“Ci siamo preparati per affrontare questa difficile trasferta e contiamo di sfruttare il vantaggio acquisito – precisa il ds dell’Ostiamare, Adriano D’Astolfo – Mentalmente siamo decisi a giocarci le nostre carte per dare continuità agli ottimi risultati fin qui ottenuti”.

Per quanto riguarda la formazione ci sono da sciogliere i nodi Tesauro e Buono che domenica sono stati costretti a lasciare per infortunio. I fedelissimi confidano nel recupero di entrambi. Nel corso del derby con l’Unipomezia gli appassionati accorsi all’Anco Marzio hanno apprezzato la scelta tattica del mister David D’Antoni (nella foto) che ha rinunciato al centrale difensivo Giordani per giocarsi la carta del centrocampista Ceccarelli.

“Sappiamo che a Teramo ci attende un secondo tempo infernale – sottolinea D’Antoni – I nostri avversari sono passati a L’Aquila e quindi ancora in corsa. Dobbiamo disputare 45 minuti con personalità come abbiamo giocato la prima frazione”.