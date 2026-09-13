Calcio – L’Aranova pareggia nella trasferta sarda contro il Budoni

Prestazione maiuscola dell’undici di mister Scarfini che recrimina sul un calcio di rigore non concesso

di Umberto Serenelli

L’Aranova sfiora il colpaccio in Sardegna. Il match tra i rossoblù e il Budoni si è chiuso con un pareggio ma poteva avere un finale diverso se il direttore di gara avesse concesso un calcio di rigore a Germoni e compagni. Alla fine il 2 a 2 è senz’altro positivo perché l’Aranova ha tenuto il confronto con i sardi e alla fine avrebbe meritato di conquistare l’intera posta in palio.

“Grande prova dei ragazzi che ai punti avrebbero senz’altro meritato la vittoria – afferma il mister dell’Aranova, Daniele Scarfini – Alla fine recriminiamo per un netto calcio di rigore che avrebbe potuto spalancarci le porte del successo. Comunque va bene così perché sul tappetto verde il gruppo ha mostrato di avere carattere e dopo aver sofferto il primo quarto d’ora è uscito alla grande. Una prestazione impeccabile che conferma la validità e la robustezza del nostro collettivo che ha tenuto bene davanti alle sfuriate avversarie con il piglio di una squadra esperta. Sono convinto che non sarà facile per gli altri collettivi passare su questo terreno e contro un Budoni ben messo in campo”.

Avvio di partita in salita per i rossoblù che vengono subito infilati dall’astuto Ragatzu. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa e disorienta l’Aranova che tornano a macinare gioco alzando il baricentro offensivo fino a raccogliere i frutti del dominio territoriale grazie a un capolavoro di El Bakhtaoui (nella foto) che batte Di Giorgio con beffardo pallonetto. Pronta la reazione del Budoni che torna di nuovo in vantaggio con un’autorete di Anello su rasoterra di Privitera.

L’Aranova si getta generosamente in avanti e mette alle corde i sardi che, al 41’, raggiungono il meritato pareggio grazie a un guizzo di Anello che serve un ghiotto pallone al ben appostato Darini il quale spedisce in rete. Nel corso della ripresa le squadre danno la sensazione di accontentarsi della divisione della posta e riservano pochi brividi agli accorsi sulle gradinate dello stadio Pasquale Pinna.

BUDONI-ARANOVA 2-2

BUDONI: Di Giorgio, Taiappa, Mauro (31’ pt Putzu), Ladu, Cabri, Molinari (18’ st Cubeddu), Gori (19’ st Banse), Gomez, Privitera (14’ st Fall), Ragatzu, Stampete (34’ st Liubanovic). In panchina: Perotto, Putzu, Schirru, Bartolotta, Cassitta. All. Bonomi.

ARANOVA: Attinelli, Prati, Darini, Massimo, Cabella, Sorrentino (30’ st Gningue), El Bakhtaoui, Calvigioni (18’ st Lazzeri), Anello, Fumasoni (40’ st De Angelis), Germoni. In panchina: Zonfrilli, Pavese, Pucci, Mastroiacovo, Carbone, Baldi.

All. Scarfini.

Arbitro: Trombello di Como.

Assistenti: Manno e Orsogna di Milano.

Reti: 3’ pt Ragatzu, 24’ El Bakhtaoui, 37’ Anello (autorete), 41’ Darini.

Note: ammoniti Cabri, Gori, Gomez, Ragatzu, Cabella, Fumasoni, Germoni, Gningue e l’allenatore Bonomi.