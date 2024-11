Calcio, Eccellenza: Daniele Scarfini è il nuovo allenatore dell’Aranova

Sostituisce sulla panchina dei rossoblù il dimissionario Pierluigi Vigna

di Umberto Serenelli

È Daniele Scarfini è il nuovo allenatore dell’Aranova, compagine del comune di Fiumicino che milita nel campionato di Eccellenza. Dopo le dimissioni del mister Pierluigi Vigna, maturata a seguito di tre sconfitte consecutive, la società rossoblù ha accettato la decisione dell’ex trainer e è corsa ai ripari affidando la panchina all’ex trainer di Campus Eur, Sorianese e Polisportiva Cimini.

“L’Aranova è lieta di annunciare che Daniele Scarfini è il nuovo allenatore della prima squadra – annuncia sul sito ufficiale del sodalizio caro al presidente Andrea Schiavi -. Auguriamo a mister Scarfini un buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con i colori dell’Aranova”.

Mister come vede l’attuale Aranova?

“Il morale del gruppo non è alto a causa del fatto che non è riuscito ad ottenere i risultati sperati – precisa Scarfini – il gruppo è quindi un po’ giù di corda e nel calcio questo ci può stare. A mio avviso l’Aranova ha una rosa di spessore che dovrebbe stare tra le prime 4-5 squadre in vetta alla classifica in quanto possiede un potenziale importante. Nel calcio si possono attraversare dei periodi neri e questo porta la squadra a perde la fiducia nei suoi mezzi. Dobbiamo essere bravi a tirarci fuori prima possibile dall’attuale posizione di classifica perché siamo a ridosso dei playout. Il gruppo rossoblù è di grossa qualità anche se il girone è difficile con la presenza di squadre molto attrezzate”. Il banco di prova dell’Aranova targata Scarfini sarà domenica a Viterbo contro l’ex squadra allenata del neo-mister.