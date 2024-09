C Unica, Guadagnini riconfermato nel roster della Supernova

“Sono davvero motivato per questa nuova sfida”

Prosegue la costruzione del roster targato C Unica da parte della Supernova Fiumicino, il nome nuovo è quello di Alessandro Guadagnini guardia classe 1993.

Nella famiglia rossonera già dalla scorsa stagione, il nuovo rinforzo di coach Di Segni inizia a giocare a pallacanestro tra Vigna Pia, Virtus Siena e Stella Azzurra. Una volta, poi, chiuso il cerchio giovanile Guadagnini inizia subito a far palare di sé in categorie importanti. Prima con il Minerva Roma in C Dilettanti, dopo con la Stella Azzurra in B Dilettanti, a seguire ritorna al Minerva dove gioca per diverse stagioni, dopodiché le esperienze con la Pall. Marino dove vince il campionato, Valmontone, Bernareggio, Viterbo, Forio, Vigna Pia e nuovamente le Stelle Marine.

Dopo la firma sul contratto Guadagnini ha dichiarato: “Resta un pò di rammarico, nonostante una stagione complessivamente positiva, per il risultato finale ottenuto nella scorsa stagione con la MB, ma ripartire insieme rappresenta un’opportunità importante per dimostrare di avere le capacità di saper imparare dagli errori. La mia conferma è un grande segnale di fiducia da parte della società, e per questo sono molto grato. Sono davvero motivato per questa nuova sfida, con la speranza di vedere il palazzetto pieno come spesso è accaduto nei mesi scorsi. Vi aspettiamo numerosi”.